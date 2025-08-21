Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»

María Agra Gijón Jueves, 21 de agosto 2025, 20:05 Compartir

La iglesia de la Asunción se llenó para despedir a Ramón Pichel Lobato, fallecido el martes a los 92 años en Gijón. Familiares (entre ellos, su yerno, Carlos Prieto, jefe de Continuidad de EL COMERCIO), vecinos, amigos y compañeros de El Musel se congregaron este jueves en el templo para dar el último adiós a un hombre que dedicó su vida a la mar –fue quien diseñó la técnica que permitió a buques de gran calado atracar en el puerto– y regaló a los demás lo que para él ya era un regalo: la vida de los suyos. «Algunos pudimos oír y sentir la profundidad de lo que amaba y el gozo que sentía», recordó el cura Eduardo Jiménez –párroco de Viesques y de la Asunción hasta su jubilación en 2023–, quien ofició la misa por su cercanía con la familia.

«No soy amigo de dar consejos, pero voy a sugeriros algo: cuando os vayáis a sentar a la mesa, sacad el nombre de Ramón en la conversación y recordad sus cualidades, sus palabras y sus gestos. Hay que seguir haciéndole vivir entre nosotros», remarcó Jiménez en una ceremonia intercalada por las emotivas intervenciones del Coro Manín de Lastres.

Cuatro de sus cinco nietos –Carmen, Ramón, Ignacio e Icíar– subieron al altar en diferentes momentos para despedirse de su abuelo (María lo hizo desde el banco), siendo precisamente Icíar quien leyó unas palabras en nombre de todos: «Eres una persona irrepetible. Genio y figura y cariñoso como el que más. Reflejo de ello fue el inmenso cariño que recibimos en el tanatorio y el que estamos sintiendo ahora», destacó agradecida.

'Estrella de los mares'

«Se va una persona única, un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso. Gracias por quererle tanto, porque habéis hecho de su vida y de nuestra vida con él algo excepcional. Te queremos mucho, abuelo». El funeral terminó con el Coro Manín de Lastres interpretando un emotivo 'Estrella de los mares'.