Palacio de Justicia de Gijón. Damián Arienza

Afronta dos años de cárcel por una agresión racista en una panadería de Gijón

Atacó a la víctima con golpes puñetazos en la cara mientras le gritaba: «Negro de mierda, vete a tu país, hijo de puta»

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:38

La fiscalía de Gijón solicita dos años de cárcel para un individuo que agredió al empleado de una panadería «guiado por el odio» y aludiendo razones de índole racista. El violento episodio tuvo lugar el 22 de febrero de 2024. El procesado, nacido en 1977, «guiado por el odio hacia las personas extranjeras entró en una panadería de Gijón y haciendo referencia a la nacionalidad y el color de piel de uno de los empleados del local» y le dijo: «Negro de mierda, vete a tu país, hijo de puta'», para a continuación comenzar a agredir a la víctima con puñetazos en la cara y la cabeza, según se recoge en el escrito del ministerio fiscal.

La víctima se intentó proteger con los brazos, por lo que sufrió una fractura en la mano por la que tuvo que ser asistida en el hospital y tardó 60 días en curar.

El perjudicado renunció a todas las acciones civiles o penales que le pudieran corresponder, por lo que no solicitó una indemnización por las lesiones. La fiscalía solicita para el acusado una condena de dos años de prisión por un delito de lesiones, con la circunstancia agravante por cometer el hecho por motivos racistas. Además, solicita que abone los gastos sanitarios de 277 euros. El juicio está aún pendiente de señalar.

