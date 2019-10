El aguacero causa otra gran mancha en la bahía gijonesa y cierra Isabel la Católica

Es la tónica general cada vez que la ciudad sufre un nivel de precipitaciones mayor del habitual. Esta vez, tras caer en Gijón en cuestión de 24 horas más de 100 litros de agua por metro cuadrado, no fue excepción. Tras las fuertes lluvias durante toda la noche y parte de la madrugada, la bahía de San Lorenzo amaneció, una vez más, con amplias manchas marrones en la mar, con marcada presencia en la zona de la desembocadura del Piles. «Tiene que ver con el arrastre de los sedimentos en los principales afluentes y arroyos que van al Piles», afirmaba la alcaldesa, Ana González, al ser preguntada durante la inauguración de la exposición de Elías Benavides que tuvo lugar a media mañana.

La regidora, poco amiga de los alarmismos, se mostró prudente, aunque reconoció ciertos alivios en el río como otra de las consecuencias de la tormenta. «Hay también alivios», mencionó de forma escueta para, acto seguido, apresurarse a restarle relevancia e insistir en la versión de los sedimentos. «Es importante no identificar la mancha marrón con fecales, sino con un proceso natural de arrastre de sedimentos. Es verdad que ha habido varios alivios durante el fin de semana, pero no hay una causa tan directa entre la mancha marrón y esos alivios», aseveró, a la vez que insistía en que el Ayuntamiento está trabajando para conseguir minimizar «las debilidades que tiene nuestra playa». Horas después de estas declaraciones, el propio servicio de Medio Ambiente difundía un comunicado en la misma línea mostrada por la alcaldesa. El documento informaba, no obstante, de «alivios intermitentes en la estación de El Pisón con una duración aproximada de 15 horas». En este sentido, desde el Ayuntamiento procederán, tal y como señala el protocolo, a recoger muestras del agua una vez se superen las 48 horas desde el final de la tormenta.

Conocedores del impacto que tienen entre los ciudadanos las manchas en la bahía de San Lorenzo, desde el Consistorio se afanaron, por medio del servicio de Medio Ambiente, en dejar claro que la situación forma parte de la previsión que manejaban desde dicho departamento una vez conocido el parte de lluvias que anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). «Sabemos que cuando llueve fuerte pasan estas cosas y era una situación prevista», afirmaron fuentes municipales.

Prueba de ello es el cierre parcial del parque Isabel la Católica, cuyo perímetro se encargaron de vallar varios agentes de la Policía Local a primera hora de la mañana. Lo hicieron tras comprobar que, por la crecida en el canal del Molín, se había extralimitado la capacidad de su cauce y varias zonas habían quedado totalmente anegadas, especialmente en el área más próxima a El Molinón. No fue la única zona afectada por las lluvias. El parque fluvial también amaneció con algunas de sus zonas verdes inundadas frente a Viesques, aunque el cauce del río Piles no se vio afectado.

Coche caído al río Pinzales

Aunque se desconoce si por causa del temporal, un todoterreno se precipitó durante la noche del sábado al río Pinzales. Según afirmaron vecinos de la zona, el vehículo, un pick-up, habría sufrido una salida de vía en la recta que conecta Fontaciera con Aguda, llevándose con él la barrera protectora y terminando en el agua. Pese a lo aparatoso del siniestro, el conductor, único ocupante del coche, resultó ileso y no precisó de atención médica.