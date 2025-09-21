El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aitor Castaño, exalumno, profesor y ahora director del centro. J. M. Pardo

Aitor Castaño Casiellles, nuevo director del Colegio Corazón de María: «El acuerdo de la concertada con Educación fue de mínimos»

«Me toca mantener lo conseguido en todos estos años en matriculación, recursos y resultados»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:28

Antes que director –el primero laico en los 87 años del Codema– Aitor Castaño Casielles (Riaño, 1980) fue profesor. Y antes que eso, alumno. Comenzó ... en el Colegio Corazón de María, en Gijón, «en parvulitos. Mi madre me decía que, de aquella, todo lo que ella ganaba iba para pagar el colegio». Tras estudiar Magisterio en la Universidad de Oviedo, regresó al centro, donde fue entrenador, monitor y cuidador de comedor mientras trabajaba para la empresa SyG Educación. La actividad docente la inició en 2007, como profesor de Audición y Lenguaje, dentro del departamento de Orientación. Desde entonces ha sido profesor en Infantil, Primaria y Secundaria, coordinador de Pastoral –también el primero laico– y, desde hace cuatro años, director de Primaria.

