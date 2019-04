Alejandro Palomas: «Sufrí acoso. Ojalá hubiese tenido profesores como vosotros» 01:00 Alejandro Palomas, de pie (con jersey de cuello de cisne) junto a la edil de Educación, posa con los representantes de los centros que desarrollan el TEI. / FOTOS: AURELIO FLÓREZ El escritor, Premio Nadal 2018, participa en la entrega de diplomas a los veintiséis centros que desarrollan el programa Tutorías entre Iguales ELENA RODRÍGUEZ GIJÓN. Martes, 9 abril 2019, 02:45

Antes de venir a Gijón el 18 de marzo, Alejandro Palomas, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2016 y Premio Nadal 2018, ya había oído hablar de las Tutorías entre Iguales (TEI), el programa contra el acoso escolar creado por el catedrático en Psicología y Pedagogía Andrés Bellido y que comenzó a desarrollarse en la ciudad en 2016. Ese día participó en el Teatro Jovellanos en la primera jornada de convivencia del TEI. En ella, 1.700 alumnos expusieron su experiencia en este programa en el que, ante una situación de hostigamiento escolar, los mayores ayudan, tutorizan, a los pequeños, y mediante el diálogo intentan resolver el conflicto con el acosador. «Fue entonces cuando descubrí el TEI», dijo Palomas ayer. Tal fue el impacto, que quiso formar parte de él. Por eso, llamó al propio Bellido para desayunar en Barcelona. Más allá de las palabras fue lo que «transmitieron sus ojos» para prevenir el acoso escolar. Desde entonces, Palomas ha tenido oportunidad de conocer más de cerca la labor de los docentes de Gijón y tener más claro que «los niños tienen dos familias: la propia y la que forman sus propios profesores. Incluso hay menores que solo tienen a estos últimos. Si no los tuvieran, se morirían de pena».

Palomas, de 51 años, recordó que fue «un niño acosado». Confesó que sufrió «acoso psíquico, psicológico y sexual» durante muchos años. «Yo rezaba todas las mañanas para no tener que ir al colegio y que no me esperaran a la salida de clase. En aquel entonces, no existía la palabra acoso. No existía ese profesor al que acudir. Eran cosas de niños». Las consecuencias de esa terrible experiencia han durado años. Tanto, que dijo «haber sentido miedo de los niños» durante mucho tiempo. No fue hasta «los 46 o 47» cuando por su actividad literaria comenzó a relacionarse con ellos. «Voy a ser un niño acosado toda la vida y siempre digo que vivo en una cámara de cristal. Soy un discapacitado emocional y no me fío de nadie al 100%. Solo de mi familia».

Por eso, al ver «la implicación emocional» de los profesores contra el acoso, pero también en aportar lo mejor de sí mismos y todos aquellos recursos que ayudan a los alumnos, señaló: «Ojalá hubiese tenido maestros como vosotros. Merecéis un premio por vuestra implicación. Os doy las gracias en nombre del Alejandro que no os tuvo como profesores y profesoras y que hubieran evitado que sea un adulto en una cámara de cristal con poca fe en la condición humana».

Concienciar a toda la ciudad

Y lo que hizo ayer en el Antiguo Instituto fue premiar a los veintiséis centros que desarrollan el TEI. Lo hizo junto a los ediles de Educación, Montserrat López; Juventud, Jesús Martínez Salvador, y Hacienda, Ana Braña, que entregaron a colegios e institutos su diploma, compartiendo así el premio de la Federación de Municipios y el ministerio a Gijón por sus buenas prácticas contra el acoso.

La evaluación externa que ha hecho la Universidad de Alicante revela que el TEI ha reducido un 52% las agresiones y casi un 29% el acoso verbal. Las encuestas realizadas por el Ayuntamiento reflejan el alto grado de satisfacción con el TEI. «Especialmente positivo -dijo López- es el cambio experimentado por los niños cuando hasta ahora no existía un programa de este tipo y los profesores no tenían formación específica y se guiaban por el sentido común». Docentes, padres, monitores deportivos y de comedor han recibido formación y comercios y establecimientos hosteleros se han unido a la causa. «El camino ya está hecho -señaló la concejala-. Ahora hay que hacer fuertes campañas y llegar a toda la ciudadanía para que se sensibilice como lo ha hecho con la violencia de género y no dejen a las víctimas solas».