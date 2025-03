Apenas dos meses después de resultar elegido presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz (Gijón, 1988) ya ha reorganizado el organigrama interno de una ... formación, cuyo liderazgo llevaba una década sin someterse al escrutinio de los militantes. Al frente de un nuevo equipo, el también diputado autonómico y portavoz popular de Economía en la Junta General dirige sus esfuerzos por convertir a su formación en la hegemónica del centro-derecha en la ciudad. Este proceso concluirá en verano con la organización de una convención «para rearmar ideológicamente el partido». Además del trabajo interno, Ruiz también está atento de todos los asuntos que atañen a la ciudad que gobiernan por primera vez, en coalición con Foro.

–¿Cómo está el partido en Gijón tras la renovación?

–Está completamente esperanzado en el futuro, con los equipos ya funcionando y, por supuesto, caminando desde la unidad. En estos dos meses hemos conseguido que empiece a carburar ese gran proyecto político del centro derecha en nuestra ciudad.

–Hubo una reclamación de su oponente en el congreso ante la dirección regional.

–No comento los procesos internos que atañen a las decisiones de los órganos regionales, pero sí es verdad que un congreso fue ejemplar.

–¿Qué prioridades tiene el partido ahora?

–La prioridad en este partido, lo dije desde el principio, es la política. Nuestra mayor obsesión es poder poner en marcha los grupos de trabajo para que puedan empezar a generar ideas que enriquezcan a nuestro grupo municipal y a todos los equipos institucionales, y luego, además, con vistas al futuro, estamos trabajando ya en la organización de una convención que renueve nuestro proyecto político.

–¿Hay coordinación con el grupo municipal?

–Con Ángela Pumariega, nuestra vicealcaldesa, tengo un trato prácticamente diario, si no es presencialmente, es por teléfono. La coordinación está siendo sumamente fácil porque los cinco concejales están colaborando. Creo que además tenemos un gran futuro juntos.

–María Muñiz, exdirectora general de Participación, ha demandado al Ayuntamiento por su despido con acusaciones de acoso laboral y relacionándolo con el apoyo a Guzmán Pendás, su rival en el congreso del PP.

–María Muñiz dependía de dos concejalías del PP, que era una de Abel Junquera y otra de Guzmán Pendás. Ambos hicieron la solicitud de cese y creo que a partir de ahí no me corresponde a mí comentar esto, pero hasta donde yo sé esas acusaciones pues no tienen lugar.

«En los próximos días solicitaré la reunión del pacto de gobierno para poder abordar temas de interés»

–¿Ha participado en alguna reunión del pacto de gobierno con Foro?

–Lo tenemos pendiente y esperemos que sea a la mayor brevedad. Solicitaré la reunión del pacto en los próximos días para poder abordar las situaciones que importan de verdad a los gijoneses.

–¿Qué es lo que le preocupa de ese pacto de gobierno?

–Primero quiero destacar que estamos mejorando sustancialmente la vida de los gijoneses y que estamos haciendo que esta ciudad sea más abierta, más acogedora y más plural. Pero también no me olvido del gran problema que tienen las infraestructuras de nuestra ciudad, lo cual creo que si echamos la vista atrás son una historia de un gran fracaso.

–PP y Foro Asturias han firmado un pacto de colaboración parlamentaria. ¿Qué proyección tiene esto hacia Gijón?

–Es un pacto dentro del ámbito de la Junta General y sus implicaciones son estrictamente parlamentarias, pero también se trata de visibilizar y mostrar a los asturianos que existe una alternativa y una unidad de acción al proyecto caduco y fracasado de Adrián Barbón y de los gobiernos socialistas que nos asolan.

–El gobierno de coalición en Gijón y este pacto a dos años de las elecciones, ¿pueden generar la esperanza de una coalición electoral en el electorado de centro-derecha?

–El pionero en el pacto ha sido el PP de Gijón con Foro a nivel municipal y las esperanzas que le damos a los gijoneses son las de un buen gobierno. Estamos a mitad de mandato y lo que pueda ocurrir luego y dónde estemos cada uno en una lista electoral o no, no es lo que importa a los gijoneses. Lo que le importa es su gobierno y el futuro y el proyecto futuro que les queramos dar. Lo que realmente molesta del pacto a la izquierda es que acerca todavía más a Álvaro Queipo a la presidencia del Principado.

–¿Si no hay coalición electoral habrá frustración?

–La esperanza que estamos dando es, repito, la del gobierno que estamos ejecutando en coalición tanto Partido Popular como Foro Asturias. Sí es verdad que a nivel electoral la división del centro-derecha, y lo hemos dicho muchas veces, castiga siempre a los partidos.

–En caso de coalición electoral, ¿en Gijón habría problema con el liderazgo de la lista?

–(Risas). Es que no estamos en el momento de los liderazgos. Ahora mismo estamos en construir un buen gobierno y en seguir haciendo que Gijón avance frente a los gobiernos socialistas de Barbón y de Pedro Sánchez.

Topar los alquileres

–El Ayuntamiento choca ahora con el Principado por la declaración de zonas tensionadas.

–Ovidio Zapico, el único consejero que Izquierda Unida tiene en toda España, ha decidido pasar el rodillo al gobierno municipal de Gijón y, por tanto, a lo que votaron los gijoneses en 2023. Hemos expresado claramente que la mayoría del Pleno está en contra de declarar zonas tensionadas La Arena y Cimadevilla. La pelota está en el tejado del señor Zapico para saber qué tipo de político es, si es de rodillo o de consenso.

–Ahora mismo está paralizada la concesión de más licencias de viviendas de uso turístico.

–Nosotros evidentemente sacamos una moratoria a la espera de que el Gobierno socialista asturiano con Izquierda Unida se pusiese de acuerdo en qué querían hacer con los pisos turísticos. Una vez aprobada la ley de turismo y a la espera de que se asiente la reglamentación a nivel autonómico, lo que tenemos que hacer es dejar actuar y por supuesto defender siempre a los propietarios y a la iniciativa privada.

–¿El PP va a apoyar en la Junta la iniciativa de Foro para mantener las ayudas al transporte colectivo sin activar las sanciones en la Zona de Bajas Emisiones?

–El posicionamiento ya lo decidiremos, pero desde el PP de Gijón lo que no vemos lógico ni razonable es que el Ministerio de Transportes permita, con su rechazo al vial de Jove y unos accesos dignos a El Musel, que pasen mil camiones por la avenida Príncipe de Asturias y que en la calle Brasil se multe por no tener la tarjeta pertinente en el coche.

«En el Muro proponemos una plataforma única para que deje de ser un cementerio de comercios»

–El Ministerio de Transportes no ha depurado ninguna responsabilidad por el fiasco del vial de Jove.

–El vial de Jove fue una estafa electoral en toda regla que atañe a las personas que se presentaron entonces a las elecciones. ¿Cómo van a depurar responsabilidades si los verdaderos responsables son Pedro Sánchez y Adrián Barbón, que se lucraron de una licitación 'fake' que al poco acabó decayendo y ahondando en uno de los grandes problemas de Gijón, que es que las infraestructuras clave, que son la historia de un gran fracaso por culpa de la mala gestión socialista.

–Con un gobierno popular en La Moncloa ¿qué propuesta tiene el PP de Gijón para el vial de Jove?

–En primer lugar creo que se debería volver a estudiar su viabilidad dado que tenemos unos terrenos expropiados y un espacio para poder hacerlo. También creemos que no se debe de dejar pasar ningún tipo de opción soterrada ya sea por Jove o por otra zona y, por supuesto, la puesta en marcha ya de los túneles de Aboño, sin descontar que el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña ha quedado paralizado por una chapuza del Ministerio de Transportes que le ha sacado los colores otro ministerio socialista, en este caso el de Transición Ecológica, por errores en cuestiones tan básicas como la medición de los gálibos o si se necesitaban o sobraban tierras en el proyecto.

–La renovada dirección del Puerto ya ha empezado a trabajar.

–Con el Puerto, volvemos a lo mismo. Una de las infraestructuras clave de Gijón y de Asturias que va camino de un fracaso porque lo estamos convirtiendo en un polígono industrial. Lo que nos preguntamos es qué va a hacer la nueva presidenta cuando la descarbonización sea ya efectiva en Asturias y desaparezcan los graneles sólidos. ¿Cuál va a ser la actividad del puerto? ¿Se va a generar también una ampliación de la zona franca o vamos a convertir el puerto en el gran espacio de intercambio del norte peninsular o simplemente lo vamos a dejar en otro polígono industrial?

Naval Azul

–Tienen planes para los terrenos que iban a ceder en Naval Azul. ¿Lo ve como una manera de aportar a la ciudad o de entorpecer la labor del gobierno municipal?

–Si algo sabemos de la trayectoria de Nieves Roqueñí es que se mete en líos que ella es incapaz de resolver. Lo que le pedimos es que cumpla lo que el Puerto, en un principio iba a hacer, que era ceder esos terrenos al Ayuntamiento para su urbanización lo más temprana posible y que por fin la zona de El Natahoyo pueda mirar al mar y la fachada marítima de Gijón se complete. Que no le dé vueltas intentando obtener algún tipo de rédito electoral para su jefe Barbón que ceda los terrenos al Ayuntamiento de Gijón que, con la diligencia habitual, podrá hacer esa urbanización para que los vecinos de El Natahoyo puedan mirar al mar.

–Gijón al Norte acaba de avanzar en el proyecto y los plazos del plan de vías.

–El Partido Socialista debería replantearse si cree o no cree en el plan de vías. Recordemos que en 2019 había un convenio firmado que dejó el gobierno del Partido Popular con plazos y financiación para el 100%. Sin embargo, el triunvirato socialista del anterior mandato, es decir, Pedro Sánchez, Adrián Barbón y Ana González, decidieron reventarlo condenándonos a la parálisis. Luego mandaron al señor Ábalos a la plaza Mayor con un megáfono a decir que lo arreglarían. ¡Que no nos sigan faltando al respeto! No hemos llegado hasta aquí para ver que la integración ferroviaria se queda en la demolición de un puente mientras en ciudades como Valladolid se anuncian inversiones millonarias y aquí vemos como la intermodal va a un horizonte posterior al año 2030, ahora con un convenio sobre el 10% de las actuaciones firmadas en 2019. Lo que está claro, porque no tienen ni presupuestos ni voluntad, que será un Gobierno nacional del PP el que concluya el plan de vías e inaugure la intermodal.

–En la Ería del Piles, el Ayuntamiento apuesta por avanzar en la expropiación.

–Llevamos 20 años con la Ería del Piles que demuestra el fracaso del urbanismo socialista. Nosotros creemos que en este espacio se debe de dejar, como en todo, espacio a la iniciativa privada. Dado que el constructor dice que va a adecuar el proyecto a las normas urbanísticas le deberíamos de dejar al menos que lo presente. También hay que decir que con las expropiaciones hay que tener mucho cuidado porque además de ser un coste económico también tienen un coste a nivel de imagen y de seguridad jurídica para las empresas que se quieran volver a presentar. Por tanto, dejemos actuar y esperamos que se resuelva sin una expropiación.

–Foro también quiere impulsar el estudio del soterramiento del Muro, algo en lo que ustedes discrepan.

–Los gijoneses no pueden aguantar que sigamos dándole vueltas al Muro. El PP tiene una posición clara, que es una plataforma única donde pueda haber además de un vial de ida y de vuelta, se genere un espacio abierto para que el Muro de San Lorenzo deje de ser un cementerio de comercios y se pueda poner, en el menor plazo y por el menor coste, a disposición de todos los gijoneses.

–La consejera de Salud acaba de informar de que el edificio de la ampliación de Cabueñes tendrá una planta más.

–Son parches, pequeñas pildoritas para que se nos olvide que tenemos esa ampliación parada desde hace 20 años, pero que no nos cuenten historias porque los gijoneses están cansados. A la consejera solo le faltó presentar una maqueta, algo tan tradicional del socialismo asturiano. Pero los gijoneses no nos vamos a creer nada hasta que no veamos trabajar a las máquinas y no veamos inaugurada la segunda fase de la ampliación de Cabueñes.