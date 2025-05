Ángela Pumariega: «El PSOE está haciendo oposición al gobierno a través de la Autoridad Portuaria de Gijón»

Carlos Amado Gijón Jueves, 1 de mayo 2025, 09:53 Comenta Compartir

La vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, y el presidente de la junta local del PP, Andrés Ruiz, cargaron ayer duramente contra la ... gestión de Nieves Roqueñí al frente del Puerto. «Gijón necesita proyectos que avances y cuando por fin tenemos uno, liderado por el Ayuntamiento, como es Naval Azul, nos encontramos con que el Partido Socialista, a través de la Autoridad Portuaria, está haciendo oposición al gobierno», señaló Pumariega, respecto a la decisión de Roqueñí de no ceder la franja litoral de Naval Gijón al Consistorio. «Pedimos al Puerto que no maree a los gijoneses y que hagan la cesión, no solo por la importancia del polo empresarial para la ciudad, sino porque se trata de una zona en al que El Natahoyo y la ciudad se van a abrir al mar», añadió la vicealcaldesa, que pidió a Roqueñí que «con la misma insistencia» reclame al ministerio «los accesos a El Musel o que la ZALIA se ponga en marcha».

En la misma línea, durante una visita realizada por ambos al Grupo Covadonga, Andrés Ruiz acusó a Roqueñí de estar instalada en «el lío perpetuo» y recordó que «fue la consejera del caso 'Blue Solving'», en referencia a la mina de Cerredo. «Nadie entiende que por un cambio en la presidencia del Puerto se rompan los contratos», apuntó el presidente del PP. «Lo que quiere Roqueñí es erigirse en una especie de alcaldesa del Puerto, a la que nadie ha votado, por lo que nadie le ha dado derecho a romper un contrato», añadió. El también diputado autonómico aseguró que «el PP llegará hasta donde haga falta si sigue negándose a ceder los terrenos como pone una escritura pública y un contrato escriturado». CC OO reclama la cesión El secretario comarcal de CC OO en Gijón, Jorge Espina, también fijó posición ayer sobre esta polémica y exigió «que se cumpla el acuerdo con el Ayuntamiento y se cedan esos metros de litoral». «No entendemos el giro con la llegada de Roqueñí respecto a un convenio firmado por un presidente anterior, nombrado también por el PSOE, y las ganas de enredar ahora por esta franja», apuntó. «De los asuntos sustanciales de la Autoridad Portuaria no nos olvidamos y nunca más se supo de qué gestión se está haciendo para recuperar la autopista del mar, ni tenemos opinión de la presidenta actual sobre la desaparición del carbón ni sobre la pérdida del tráfico de graneles», añadió. Espina también consideró que «se trata de una polémica muy menor y artificial, que acabará pasando y nadie se acordará de qué iba».

