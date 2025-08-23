A punto de iniciar un nuevo curso político, Ángela Pumariega (Gijón, 1984), vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación hace balance de otro ... verano de éxito turístico, pero también de proyectos como la ampliación del Parque Científico y Tecnológico o el futuro desarrollo de Naval Azul y del trabajo desarrollado por el grupo municipal del Partido Popular en estos dos años.

–Concluida la Semana Grande y a unos días de terminar agosto, ¿qué ocupación ha tenido la ciudad?

–Prácticamente un lleno técnico. Estamos en un 94% de ocupación. Son datos similares a los de los últimos veranos. Una de las diferencias con respecto al año pasado es que hay un mayor gasto de los turistas.

–¿Dejan más dinero en la ciudad? ¿Cuánto?

–Tenemos datos del primer semestre, en el que pese a que ha habido una reducción de turistas del 10%, el crecimiento del gasto ha sido del 4%. Son once millones de euros más que el año pasado. Es importante esa repercusión económica en la ciudad.

–¿Ese incremento no puede estar relacionado también con el aumento de los precios?

–Obviamente, puede ir asociado. Es verdad que el comercio local también nota que el turismo llega. El gasto repercute en diferentes sectores.

–¿Es el turismo un buen motor económico y de empleo?

–Sí, el empleo que genera el turismo ha crecido. Estamos hablando de un 12%. Hay que poner el foco en la oportunidad que puede suponer el turismo para la ciudad como motor económico e impulsar esa generación de actividad económica, teniendo en cuenta también los retos que supone el turismo para la gestión de una ciudad.

–¿Sube el turismo extranjero?

–Sí. El turismo internacional ha sido una de las líneas estratégicas que marcamos al principio de mandato y ha tenido un crecimiento importante en el último año. Se trata de un turista que suele viajar mucho fuera de temporada alta y además tiene mayor poder adquisitivo.

–¿Qué se hace desde la concejalía por la desestacionalización?

–Es el objetivo número uno. Porque, al final, el verano está lleno. El margen de mejora está fuera de la temporada alta, con el turismo internacional y el turismo profesional: congresos, reuniones, viajes de incentivos... Ese turismo fuera de temporada alta ha crecido casi diez puntos.

–¿El turismo de cruceros da más visibilidad que rentabilidad?

–Sí, desde luego. La rentabilidad está en que esos turistas puedan repetir con una visita de mayor duración en el futuro.

–¿Que se pidan hasta 500 euros por una habitación de hotel la Noche de los Fuegos o 600 por venir a ver el eclipse de 2026 no le parece una barbaridad?

–Son noches muy puntuales y al final el mercado se rige por la oferta y la demanda, pero sí que sorprenden esos precios.

–¿Hay intención de limitar el número de personas que pueden participar en tours guiados como han hecho algunas ciudades?

–No está descartado. Hay que valorar todas las opciones posibles.

Plan Estratégico

–¿Diría que la convivencia entre vecinos y turismo es equilibrada?

–Sí. A ver, venimos de la Semana Grande, en la que la ciudad ha estado llena, pero estamos todavía muy lejos de una masificación turística de la ciudad. Eso no quiere decir que no tengamos puesto el foco en lo que ocurre en otras ciudades españolas. Por eso planteamos el Plan Estratégico de Turismo. En un momento en el que el turismo está creciendo, hay que contar con una hoja ruta.

–¿Atendiendo a qué criterios?

–No perder la esencia de la ciudad, buscar esa convivencia con los vecinos, impulsar un turismo sostenible y responsable con el destino, poder preservar nuestros recursos... Es el momento de poner un poco orden. Siempre de la mano del sector. Tiene que ser una colaboración público-privada.

–¿No se está llegando tarde en algunos aspectos?

–Creo que estamos en el momento justo de actuar. También bien es cierto que el Partido Popular lleva dos años en el gobierno local y creo que, en cuanto a turismo, hemos sido ejemplares en cuanto a la gobernanza.

–¿Por ejemplo?

–Las viviendas de uso turístico. Cuando accedimos al gobierno nos encontramos con que Gijón era una de las ciudades que estaba en el podium de crecimiento de viviendas de uso turístico. PSOE e Izquierda Unida no habían hecho absolutamente nada y una de nuestras primeras medidas fue poner una moratoria en tres barrios. En cuanto al comercio local, hemos lanzado un Plan de Orientación Comercial para impulsar nuestro comercio, que es diferenciador y muy identitario de la ciudad. Con el sector de la hostelería hemos trabajado también desde la parte de formación y de empleo, impulsando nuestra gastronomía local. Hemos cuidado nuestra esencia e identidad local para no convertirnos en una ciudad de franquicias.

Zonas tensionadas

–Si se aprobó una moratoria para las viviendas de uso turístico en Cimavilla, Centro y La Arena ¿por qué ahora se oponen a que esos mismos barrios sean declarados zonas tensionadas?

–Compartimos los principios por lo que surge la Ley de Vivienda. Hay un problema gravísimo de acceso a la vivienda en Gijón y a nivel nacional. Lo que no compartimos es la forma en la que se trata de resolver, interviniendo el mercado. Cada propietario debe decidir qué hacer con su propiedad y, desde luego, interviniendo en el precio del mercado no creemos que sea la solución.

–¿Cuál sería?

–Lo que falta es una oferta de vivienda pública, que no hay. Cuando Pedro Sánchez entró en el Gobierno en 2023 prometió la construcción de más de 185.000. Y no se sabe nada de esas viviendas. Tenemos una Ley de Vivienda que ni ha resuelto el problema de los precios de alquiler ni ha puesto en el mercado más pisos. El problema de raíz está en esa Ley de Vivienda.

–Mencionaba antes el Plan estratégico de Turismo, ¿en qué punto está?

–En la redacción del diagnóstico. Una vez lo tengamos se hará el plan de acción y, entre medias, habrá un segundo proceso participativo para poner en común esa hoja de ruta.

–¿Su opinión sobre el Paseo Gastro?

–No deja de ser un dinamizador de la economía local. Ha gustado mucho a la hostelería y ha tenido una buena acogida popular.

–Y críticas de los vecinos de Cimavilla.

–Es cierto que ha generado controversia con los vecinos. Para una siguiente edición habrá que valorar y ver qué opciones hay para causar menos molestias.

–¿Y una tercera ubicación?

–Divertia tiene el pulso de la ciudad y del sector y si hay interés por que haya una tercera ubicación, bienvenido sea.

–Gijón sigue sin hotel de cinco estrellas.

–No se entiende que una ciudad del tamaño de Gijón, y ya con el turismo afianzado, no tenga hotel de cinco estrellas. Ojalá el sector privado pueda ponerse cuanto antes en ello.

–Existe un proyecto para el edificio del Puerto. Quizá también está en manos de la Administración agilizarlo, ¿no?

–Desconozco en qué situación está urbanísticamente. Desde luego, desde el equipo de gobierno deberíamos impulsar y ayudar, ya no solo el hotel de cinco estrellas, sino cualquier empresa que se quiera poner en la ciudad. Cuanta menos burocracia y más agilidad haya, más positivo será.

–Viviendas de uso turístico no necesitamos más, ¿no?

–El mercado lo dirá. Cada propietario tiene el legítimo derecho a decidir qué hacer con su vivienda, pero desde las administraciones tenemos que velar que haya un equilibrio. Todavía hay barrios que prácticamente no tienen ninguna vivienda. En las zonas más populares y con más vivienda turística, sí que hay que mirarlo de cerca.

Polos empresariales

–El Parque Científico y Tecnológico, 'la joya de la corona' como la define, cumple 25 años con una ampliación ya en marcha.

–La actividad del parque representa un 20% del PIB de la ciudad. Es algo a destacar y esa ampliación viene a seguir sumando. El empleo tecnológico ha crecido un 43% en la ciudad en los últimos años. Representa entre un 7 y un 8% del total. Y es importante que siga creciendo porque es empleo de calidad y muchas veces asociado a gente joven.

–La Universidad Europea ya ha adquirido su parcela, ¿qué más se sabe del proyecto?

–En octubre está previsto que concluya la urbanización de los terrenos. La Universidad Europea se quería instalar en cuanto pudiera. Se hablaba de abrir en el curso 2026-2027. Obviamente su construcción sería por fases. No tenemos más noticias.

–¿Algún avance para la ocupación del resto de parcelas?

–Hay intereses de empresas por ese espacio, precisamente por todas las sinergias que se crean en ese entorno. Es cierto que algunas pueden no ser empresas nuevas que se instalen en Gijón, sino casos de crecimiento o de cambio de ubicación. De todas formas, hasta que no se urbanice, hasta que no esté materializado, no habrá nada. Lo de la Universidad Europea fue una excepción.

–Le hago la misma pregunta pero ahora con respecto a los terrenos de Naval. ¿Hay concretado interés empresarial en instalarse en ese suelo?

–Es público el interés del Instituto Oceanográfico. Lo importante ahora es crear ese caldo de cultivo para tener en ese espacio un polo empresarial en el que se creen sinergias entre la parte formativa, la empresarial y la de las instituciones públicas.

–Ya se ha creado la mesa de trabajo con empresas y entidades vinculadas a la economía azul.

–Parece que ésta vaya a iniciarse cuando esté el proyecto de Naval, pero a día de hoy, y son datos de 2023, ya tenemos 165 empresas de economía azul que dan empleo a más de 5.000 personas y facturan 500 millones al año. Hemos creado un Think Tank con los sectores implicados en la economía azul para poder trabajar en paralelo con el desarrollo urbanístico de la zona, para identificar los retos y las oportunidades que tenemos. Ya hemos tenido dos reuniones. Queremos reproducir en Naval Azul el modelo de éxito del Parque Científico Tecnológico, con la diferencia de que este será un espacio abierto a la ciudadanía. Tenemos una oportunidad para hacer de Gijón un referente de la economía azul en el norte. Y tenemos algo que nos diferencia de otras ciudades, que tenemos los tres niveles de formación. Y un tejido empresarial que ya existe. El polo empresarial de Naval Azul será una realidad a medio plazo.