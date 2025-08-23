El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángela Pumariega, en el Campo Valdés. Paloma Ucha

Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación

Gijón
Ángela Pumariega: «Estamos lejos de la masificación turística, pero es el momento de poner orden»

«En el primer semestre hubo un 10% menos de turistas pero el gasto creció un 4%. Son 11 millones de euros más»

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:29

A punto de iniciar un nuevo curso político, Ángela Pumariega (Gijón, 1984), vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación hace balance de otro ... verano de éxito turístico, pero también de proyectos como la ampliación del Parque Científico y Tecnológico o el futuro desarrollo de Naval Azul y del trabajo desarrollado por el grupo municipal del Partido Popular en estos dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  3. 3 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  4. 4

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  5. 5 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  6. 6 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  7. 7 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  8. 8 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  9. 9 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  10. 10 El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ángela Pumariega: «Estamos lejos de la masificación turística, pero es el momento de poner orden»

Ángela Pumariega: «Estamos lejos de la masificación turística, pero es el momento de poner orden»