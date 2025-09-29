El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión entre el Ayuntamiento y los agentes sociales para analizar el estado del programa 11x12. E. C.
Conciliación laboral

Ángela Pumariega promete «más medios, más plazas y una gestión más justa» del programa 11x12 de Gijón

La concejala analizó su estado con los agentes sociales firmantes del pacto de concertación social y prometió mejoras, tras las incidencias registradas este año en la inscripción

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:00

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo e Innovación, Ángela Pumariega, mantuvo este lunes una reunión con los agentes sociales firmantes del ... pacto de concertación 'Gijón Futuro', que tuvo como eje central el programa 11x12 de ayuda a la conciliación familiar y laboral. «Nuestro compromiso es dotar a esta herramienta de más medios, más plazas y de una gestión más justa para que ninguna familia se quede atrás», destacó la edil tras el encuentro con sindicatos y patronal.

