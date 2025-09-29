Ángela Pumariega promete «más medios, más plazas y una gestión más justa» del programa 11x12 de Gijón

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo e Innovación, Ángela Pumariega, mantuvo este lunes una reunión con los agentes sociales firmantes del ... pacto de concertación 'Gijón Futuro', que tuvo como eje central el programa 11x12 de ayuda a la conciliación familiar y laboral. «Nuestro compromiso es dotar a esta herramienta de más medios, más plazas y de una gestión más justa para que ninguna familia se quede atrás», destacó la edil tras el encuentro con sindicatos y patronal.

El encuentro sirvió para presentar un balance del verano 2025, en el que se alcanzaron cifras récord, con 352 campamentos organizados en 11 semanas, con 6.330 plazas ofertadas frente a las 5.607 del año anterior. «La satisfacción de las familias volvió a ser muy elevada, con una valoración media en periodo lectivo de 9,42 sobre 10», destacó el Ayuntamiento. Tras las incidencias detectadas en el proceso de inscripción de este verano, se han mantenido reuniones con asociaciones de madres y padres de alumnos, el Consejo de Mujeres de Gijón, la Concejalía de Hacienda y entidades tecnológicas como el Clúster TIC de Asturias y la Fundación CTIC, con el objetivo de diseñar soluciones inmediatas y a medio plazo. «Entre las mejoras ya aplicadas en este mandato destacan la incorporación de un nuevo centro (Colegio Público Antonio Machado), la definición de criterios objetivos para extender el programa a más colegios, la mejora del servicio de comedor con menús más saludables y la reducción de las listas de espera, que han bajado a menos de 1.000 solicitudes», apuntó.

Pumariega anunció que ya está en marcha la contratación de una nueva aplicación de gestión de inscripciones, con la redacción de un pliego de prescripciones técnicas donde, entre otros aspectos, se establece que la solución deberá garantizar la inscripción de unidades familiares «de forma segura y trazable», permitiendo vincular a los menores mediante la tarjeta ciudadana, así como aplicar «criterios de adjudicación transparentes (conciliación laboral, situación de vulnerabilidad, …)», gestionar listas de espera en menos de 48 horas, habilitar pagos fraccionados y notificar automáticamente a las familias.

«La clave del 11x12 siempre ha sido escuchar a las familias y adaptarnos a sus necesidades», señaló Pumariega, que puso en valor el trabajo de la Agencia Local de Empleo y la colaboración con los agentes sociales. «El diálogo y la concertación son la mejor garantía de que este programa seguirá creciendo y mejorando, porque la conciliación no puede ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos», consideró.