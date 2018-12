Anita Sirgo: «Queda mucho por lo que luchar, nada se conquista desde el sofá» Pedro Roldán, presidente de la Cultural, junto a Anita Sirgo. / P. UCHA La histórica comunista langreana recibió el premio 'Juan Ángel Rubio Ballesteros' de la Cultural Gijonesa EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 22 diciembre 2018, 03:14

Le queda apenas un mes para cumplir los 89 años, pero la histórica comunista langreana Anita Sirgo enarbola su carácter reivindicativo como si tuviera 20. Por ese mismo rasgo recibió ayer el premio 'Juan Ángel Rubio Ballesteros', con el que desde hace 25 años la Sociedad Cultural Gijonesa reconoce el papel de las mujeres en la posguerra.

Llegó a la Antigua Escuela de Comercio con un abrigo rojo y no se cansó de dar abrazos a los numerosos amigos que se acercaron a felicitarla, los labios pintados del mismo tono enmarcando una enorme sonrisa. Porque se iba a llevar un reconocimiento que no era para ella sola. Al menos así lo sentía: «Este premio no es solo mío, sino de tantas y tantas mujeres que luchamos por la libertad, la democracia y los derechos». En su nombre lo recogió, porque para la Cultural Anita encarna los mismos valores que personificó Rubio Ballesteros: «La valentía, la lucha por un mundo más justo y más igualitario».

Ella lo hizo 'A golpe de tacón', como los asistentes pudieron comprobar en el corto del mismo nombre que se proyectó durante el acto. Y en ello sigue a pesar de los años. «Hay mucho por lo que luchar, y como no nos pongamos las pilas no sé qué es lo que va a pasar». «Lo que se ganó en los años sesenta y setenta casi lo hemos perdido», lamentó, no sin llamar a la acción: «Estuvimos mucho tiempo dormidos creyendo que ya lo teníamos todo hecho, y ahora toca empezar de nuevo. Pensiones, sanidad, malos tratos... Queda mucho por hacer». Como «desde el sofá, no se conquista nada, la juventud tiene que participar en todos los movimientos que hay para defender sus derechos», animó.