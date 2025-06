Anulan la sentencia del crimen de la inmobiliaria de Gijón por un defecto de forma

El TSJA ha anulado la sentencia por el crimen de la inmobiliaria de Gijón. Atiende así el recurso del condenado a 17 años de prisión ... por el asesinato de Fran Tobajas al entender que existe un defecto de forma en el fallo judicial y devuelve el caso a la Audiencia Provincial para que redacte de nuevo la sentencia.

El acto del recurso de apelación se celebró el pasado lunes 16 de junio en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en Oviedo, y durante el mismo, a través de videoconferencia desde el centro penitenciario de Asturias, el procesado incidió (como ya hizo ante el jurado popular durante el juicio en Gijón) en que había colaborado con la Justicia y había confesado el crimen, un extremo que a ojos de la acusación particular y la fiscalía no ocurrió. «No colaboró con el esclarecimiento de los hechos, su primera intención fue huir y tirar el cuchillo para intentar que no lo encontrase la Policía», relató el abogado del fallecido, a quien Felipe Arriba mató a las puertas de su inmobiliaria de la calle Campo Sagrado en septiembre de 2023. «Nos destrozó la vida, le hizo firmar a mi mujer un crédito de usura y acabamos perdiendo el piso familiar por no poder hacer frente al pago», dijo durante el juicio, celebrado en abril en la Sección Octava de la Audiencia Provincial y en el cual el jurado popular consideró probada su culpabilidad y apreció el atenuante de confesión. A ese atenuante se oponen tanto la acusación particular como la representante fiscal.

La abogada de la defensa solicitó entonces que se tuvieran también en cuenta las circunstancias atenuantes de obcecación y reparación del daño para que la condena de 17 años de prisión que le fue impuesta se vea reducida. Además, pidió que se eliminaran los cinco años de libertad vigilada como medida adicional una vez salga de la cárcel. En materia de responsabilidad civil, la sentencia de primera instancia fija la indemnización en 253.750 euros: 60.000 euros para cada uno de los padres, 93.750 para una de las hijas, 30.000 para otra y 10.000 euros para su pareja.