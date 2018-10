«Es un asesinato, no es ningún juego», sostiene la madre de Silvia Hernández

«Estamos muy contentos, llevábamos meses luchando para que se repitiese el juicio, así que estamos muy satisfechos». Isaura Álvarez, madre de Silvia Hernández, considera «un paso muy importante» que el TSJA haya anulado el juicio y obligue a repetirlo con otro magistrado y otros miembros del jurado popular. «Es una inyección de positividad dentro de todo lo malo que estamos viviendo», dice.

En cuanto el veredicto del jurado fue de homicidio imprudente y Celestino V. G. y no de asesinato y homicidio -como solicitaban las acusaciones y la fiscalía-, la familia de la joven inició una campaña para solicitar una nuevo juicio. «La confianza que tenemos en la Justicia a día de hoy es relativa. Está claro que casos de esta gravedad tendrían que ser juzgados por un jurado profesional y no popular», considera. «Es un asesinato, no es ningún juego, debe ser un juez el que valore las pruebas», añade.

En tan solo dos semanas recogieron unas 3.000 firmas solicitando una nueva vista oral. Además, colocaron carteles por toda la ciudad pidiendo «Justicia para Silvia». Isaura se encontró recientemente por la calle con Celestino V. G. «Me mareé, me puse fatal, verlo en la calle riéndose con amigos después de todo lo que pasó...», apunta.