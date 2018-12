IU: «Es un gobierno de buenas palabras y pocas acciones»

Aurelio Martín, portavoz de IU, se refirió al equipo liderado por Carmen Moriyón como «un gobierno de buenas palabras pero pocas acciones, cuyo balance se resume en una lista de incumplimientos por falta de voluntad política y otra de fracasos por su incapacidad en el ámbito de la gestión. Son el gobierno del 'sí, pero no'». Puso como ejemplo de esa última definición el visto bueno de Foro a la renta social municipal «pero con una financiación escasa» o a la modificación de las ayudas al alquiler «sin aumentar su presupuesto, provocando su paralización, que es algo inaudito». También el compromiso de elaborar un plan de Juventud «que tres años después sigue en el cajón», la compra de la Quinta La Vega «que sigue cerrada» o el «'sí' a tres planes de usos diferentes para Tabacalera, de los que hoy se han desentendido».

Añadió que «las iniciativas que sí intentaron sacar adelante no llegaron a buen término, como la reforma del 'Kilometrín' o de las calles Aguado, Marqués de San Esteban y Vicaría, que solo pueden calificarse de chapuza. Cuando tienen voluntad política, les falta capacidad de gestión». Consideró que «solo con dos consensos como los del plan de vías y el PGO no se sostiene un balance de cuatro años» y afirmó que «hoy Gijón no está mejor que en 2015».

Martín aprovechó su intervención para hacer un nuevo llamamiento a la unidad de la izquierda de cara al próximo mandato, «para evitar repetir los errores ya cometidos, que han hecho de Gijón una anomalía con mayoría de izquierdas y gobierno de derechas». Recordó que «cualquier gobierno de izquierdas será mejor que uno de derechas» y, en referencia a los resultados de las elecciones andaluzas, advirtió de que «hay algo peor que un gobierno de derechas, y es un gobierno en el que participe la ultraderecha xenófoba».