El Ayuntamiento asume que todos los informes técnicos son favorables a la ITV en Granda con la segunda documentación presentada por ITVASA

Marcos Moro Gijón Jueves, 3 de junio 2021, 15:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gijón asume que todos los informes técnicos emitidos hasta la fecha para la implantación de una estación de ITV en Granda son favorables a las pretensiones de la Consejería de Industria del Principado. La concejala de Urbanismo, Dolores Patón, y el director general de Urbanismo, Gonzalo Canga, dejaron claro que la segunda documentación presentada por ITVASA, en su proyecto modificado para la instalación, subsanan las deficiencias que contenía la propuesta original.

Así las cosas, el Consistorio gijonés anunció que va a quemar un último cartucho ante de la concesión de la licencia. Según explicó Canga los informes de movilidad, urbanístico y de actividades son favorables a esa implantación, pero el último condiciona la obtención de la licencia a que el Principado aclare si la nueva actividad de inspección de vehículos es compatible con la presencia en la parcela de suelos potencialmente contaminados y se cumple el Real Decreto correspondiente.La contaminación provendría de un centro de transformación y de un depósito de combustible para autoabastecimiento que había en la nave que se quiere reconvertir en ITV. Como la competencia en materia de actividades potencialmente contaminantes es del Gobierno regional, se le ha dado traslado del contenido de esa condicional a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático para que se pronuncie al respecto. Por tanto, otro departamento de la propia Administración regional será juez y parte para saber si hay finalmente o no ITV en Granda.

La concejala de Urbanismo, como ya hiciera anteriormente la portavoz del gobierno local Marina Pineda, no ahorró reproches a la Consejería de Industria por rechazar todas las alternativas que le ha ido planteando el Ayuntamiento de Gijón. «Estamos atados de pies y manos», lamentó Patón, quien volvió a destacar que desde el Ayuntamiento de Gijón «ha hecho todo lo que estaba en su mano» para que el Principado reconsiderase su postura.

Si el argumento de los suelos contaminados no disuade el Gobierno regional, la edil aseguró que será entonces inevitable la concesión de la licencia «para no prevaricar al acreditar el promotor de la instalación que cumple todos los requisitos solicitados para ello». No obstante, sí pidió al consejero de Industria que «dé la cara y se vea con los vecinos de Granda». «Es imprescindible para los que estamos en cargos públicos seamos cercanos y escuchemos a la ciudadanía», remarcó Patón.