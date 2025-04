El Ayuntamiento controlará que no haya 'botellón' ni aglomeraciones en las playas en la Noche de San Xuan González recalca que la mejora del parque de Isabel la Católica no puede hacerse en un solo año

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha señalado este lunes que estarán presentes en las playas la Noche de San Xuan para controlar que no haya 'botellón' ni aglomeraciones, y se cumplen con las medidas higiénico sanitarias para evitar la propagación de la COVID-19.

«No va a haber botellón, no es una actividad permitida», ha insistido, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al parque de La Serena.

Ha aclarado, eso sí, que las playas no estarán cerradas y que puede haber quien se acerque a la playa en una noche que, tradicionalmente, suele reunir a multitud de personas para presenciar la hoguera, que este año no habrá por la pandemia. Ha remarcado que no pasa nada por pasear, pero el problema es que haya alguna reunión «descontrolada», sin guardar las distancias o sin cumplir con las normas higiénicas obligatorias.

González ha incidido en que el coronavirus COVID-19 está aquí, por lo que ha que ser «muy prudentes para no volver atrás», ha advertido. Es más, ha recalcado que el tener buena salud o ser atlético no implica para que uno no se pueda contagiar y una vez contagiado «somos un foco de transmisión», ha avisado.

«Tenemos una responsabilidad social y tenemos que cumplir con ella», ha indicado la alcaldesa, quien ha hecho un balance «positivo» del primer fin de semana de tránsito hacia la llamada 'nueva normalidad'.

Según ella, en las playas se ha visto que han funcionado bien, a lo que ha justificado que es porque los gijoneses lo han hecho «con mucha responsabilidad».

Ha apuntado, unido a ello, que el Ayuntamiento también tiene una responsabilidad que no quiere eludir. Ha aludido, asimismo, a los 'acomodadores de playa', de los que ha resaltado que han dado muchas explicaciones sobre cómo se va a funcionar. Y aunque ha reconocido que en algún momento han tenido que insistir un poco más, no se han registrado incidencias importantes.

Mejora del parque Isabel la Católica

Preguntada por las voces desde la oposición que urgen la reforma del parque de Isabel la Católica, la regidora gijonesa ha coincidido con ello, para después lamentar que en ocho años no se haya hecho «nada», con referencia a los dos gobiernos anteriores de Foro.

Y más que estar de acuerdo con la oposición en que hay que cuidarlo, ha asegurado que «en ello estamos». Eso sí, ha recalcado que el problema es que tienen menos ingresos de los previstos, debido al impacto de la pandemia en las arcas municipales.

Con todo, ha sostenido que la mejora de este parque es uno de los objetivos del mandato, a lo que ha precisado que no tienen capacidad económica para hacerlo todo en un mismo ejercicio presupuestario, sino que irán haciendo cosas año a año. «No podemos decir cosas que son imposibles», ha recalcado.

En cuanto a que se proponga desde la oposición el destinar a la reforma del parque el dinero previsto en la peatonalización de la avenida de El Molinón, se ha mostrado «satisfecha» de que esta obra haya conseguido que esos grupos municipales se hayan fijado en la situación de Isabel la Católica.