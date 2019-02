La red de escuelas infantiles de Gijón tiene de baja a 11 de sus 130 educadoras Escuela infantil de Nuevo Roces. / Joaquín Pañeda Las concejalías de Educación y Hacienda celebran hoy una sesión informativa para explicar a los padres la situación de las plantillas I. VILLAR Jueves, 14 febrero 2019, 03:10

La red de escuelas infantiles de Gijón tenía a día de ayer once bajas de educadoras sobre una plantilla total de 130, según informó el Ayuntamiento, que suma a estas otra baja por maternidad «que está cubierta». El equipo de gobierno recordó que todos estos centros cuentan por decisión municipal con una «pareja educativa», es decir, dos educadoras disponibles por cada aula, «pese a no ser obligatorio». Y lo compara con la situación que se vive en otros municipios, donde no se cubren por completo las dos jornadas laborales por aula, y en su lugar se reserva parte de la subvención del Principado para financiar la cobertura de posibles bajas. Gijón, al agotar las 15 horas por aula que paga la administración regional, debe recurrir a fondos propios para hacer frente a las sustituciones necesarias.

La escuela infantil de Viesques es la que más bajas acumula, con cuatro educadoras fuera de servicio, de las doce de las que dispone para atender seis aulas. Dos de estas bajas tienen una duración estimada de cinco a siete días y otra es la de una interina que sustituía a su vez a otra educadora de baja. El Ayuntamiento asegura que ya se ha dado el visto bueno «a la incorporación de una educadora a media jornada y la cobertura a tiempo completo de otra».

En Montevil, con diez aulas, son tres las educadoras de baja, de un total de veinte. «Los facultativos estiman que son de corta duración. Está previsto incorporar una sustitución y que una o dos educadoras pasen de jornada parcial a completa», explica el gobierno local.

Las otras cuatro bajas se reparten entre las escuelas infantiles de Nuevo Gijón, Nuevo Roces, La Serena y Los Escolinos. La de más larga duración es la de La Serena, «que se presentó por 19 días y está pendiente de revisión; el expediente está en tramitación a propuesta de la concejala de Educación». En Nuevo Roces, la baja «se presentó por ochjo días y está pendiente de revisión, con expectativa de la mutua de que sea de corta duración». En el caso de Los Escolinos, «el expediente aún no está tramitado, pero se ha trasladado a la directora su inicio de cara a la inmediata cobertura de la baja». De las once bajas, diez son por enfermedad y una por accidente.

Esta tarde, las concejalías de Educación y Hacienda celebran una sesión informativa abierta a los padres «para darles información detallada sobre la situación del personal y poner de manifiesto el compromiso del equipo de gobierno con las escuelas del primer ciclo». Será a las cuatro en la sala de reuniones de la Antigua Pescadería.