La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado

El Natahoyo lleva tiempo llamado a convertirse en protagonista de una «nueva centralidad» de Gijón por su cercanía a la futura estación intermodal y ... a los desarrollos residenciales previstos sobre los terrenos del 'solarón', pero sobre todo por el plan de Naval Azul, que generará en pleno corazón del barrio, en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón, un área de actividad empresarial donde las industrias limpias orientadas a la economía azul convivirán con otros servicios terciarios en un espacio abierto a la ciudadanía. La intención es que estas actuaciones vengan acompañadas de la rehabilitación urbana de una zona especialmente degradada como es la correspondiente a las antiguas ciudadelas, con gran parte de sus viviendas abandonadas y en ruinas. Un abandono del que durante mucho tiempo fue ejemplo el inmueble situado en pleno inicio de la avenida de Galicia, en su intersección con la travesía del Mar, y conocido popularmente como Edificio La Barca por el bar que funcionó en su planta baja.

Ampliar Aspecto que presentaba el edificio antes de su reforma y después de años de deterioro. E. C.

Invadido por la vegetación y con continuos desprendimientos, el progresivo deterioro de este edificio centenario (data de 1896) y protegido parcialmente por el catálogo municipal fue objeto de preocupación en el barrio, obligando a la instalación de todo tipo de protecciones. Pero hoy su imagen es muy distinta. La empresa Construcciones Manuel Esteves lo ha renovado por completo –incluyendo un recrecido que le ha permitido sumar una planta más– y tras la reciente retirada del vallado exterior se puede apreciar ya su actualizada fachada, que respeta las líneas y volúmenes que ha mantenido durante los últimos 129 años. Símbolo ahora de la pretendida recuperación urbanística de la zona –de hecho está situado en la cabecera de una de las dos vías de acceso a los terrenos de Naval Gijón, ya en pleno proceso de adecuación provisional para su apertura a la ciudadanía antes de final de año como zona de paseo–, su comercialización también evidencia el efecto en los precios de la pretendida centralidad de El Natahoyo, pues una vivienda de 65,70 metros cuadrados –en una primera planta, con dos habitaciones y terraza e incluido un trastero– se ofrece por 263.000 euros más IVA, lo que equivale a más de 4.000 euros por metro cuadrado.

Homenaje a Julio Magdalena

La misma empresa prepara el inicio de otra obra en El Natahoyo, en este caso no de rehabilitación, sino de construcción desde la base de un edificio de cuatro plantas más bajocubierta en un solar de la calle Daoiz y Velarde, algo más apartada de la zona de Naval Azul. Serán pisos de entre 62 y 103 metros cuadrados con precios que oscilan entre los 233.000 y los 284.500 euros (de 2.740 a 3.715 euros por metro cuadrado) y el inmueble llevará el nombre del pintor Julio Magdalena, parte de cuyas obras, con óleos originales, decorarán las zonas comunes.