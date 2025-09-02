El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Aspecto de la renovada fachada del edificio, protegido por el catálogo y cuya obra de rehabilitación incluyó el recrecido de una planta. E. C.

La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado

El antiguo edificio del bar La Barca, durante años objeto de preocupación por su abandono, luce ya su nueva imagen en pleno acceso a Naval Azul

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:10

El Natahoyo lleva tiempo llamado a convertirse en protagonista de una «nueva centralidad» de Gijón por su cercanía a la futura estación intermodal y ... a los desarrollos residenciales previstos sobre los terrenos del 'solarón', pero sobre todo por el plan de Naval Azul, que generará en pleno corazón del barrio, en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón, un área de actividad empresarial donde las industrias limpias orientadas a la economía azul convivirán con otros servicios terciarios en un espacio abierto a la ciudadanía. La intención es que estas actuaciones vengan acompañadas de la rehabilitación urbana de una zona especialmente degradada como es la correspondiente a las antiguas ciudadelas, con gran parte de sus viviendas abandonadas y en ruinas. Un abandono del que durante mucho tiempo fue ejemplo el inmueble situado en pleno inicio de la avenida de Galicia, en su intersección con la travesía del Mar, y conocido popularmente como Edificio La Barca por el bar que funcionó en su planta baja.

