Una retroexcavadora, moviendo parte de la tierra almacenada en la zona en las últimas semanas. Paloma Ucha
Naval Azul

Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar

La empresa Alvargonzález Contratas tiene cuatro meses para ejecutar unas obras que arrancarán por las redes de riego y alumbrado

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:12

Con la entrada en el antiguo astillero de dos retroexcavadoras, que ya han empezado a redistribuir las 7.500 toneladas de tierra que se fueron ... depositando en la zona en las últimas semanas, la empresa de conservación viaria, Alvargonzález Contratas, inició este miércoles una nueva etapa en el proyecto de recuperación para el disfrute ciudadano de los terrenos de Naval Gijón que se prolongan desde la antigua dársena hasta el Tallerón de Duro Felguera. A lo largo de los próximos cuatro meses, y con una inversión de 688.000 euros, este gran solar de casi 30.000 metros cuadrados se transformará de manera provisional en una zona de paseo y estancia, a la espera de su futura reurbanización para albergar actividades empresariales vinculadas a la economía azul.

