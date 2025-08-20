Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar

Con la entrada en el antiguo astillero de dos retroexcavadoras, que ya han empezado a redistribuir las 7.500 toneladas de tierra que se fueron ... depositando en la zona en las últimas semanas, la empresa de conservación viaria, Alvargonzález Contratas, inició este miércoles una nueva etapa en el proyecto de recuperación para el disfrute ciudadano de los terrenos de Naval Gijón que se prolongan desde la antigua dársena hasta el Tallerón de Duro Felguera. A lo largo de los próximos cuatro meses, y con una inversión de 688.000 euros, este gran solar de casi 30.000 metros cuadrados se transformará de manera provisional en una zona de paseo y estancia, a la espera de su futura reurbanización para albergar actividades empresariales vinculadas a la economía azul.

Ampliar Parte de las 7.500 toneladas de tierra trasladadas desde las obras de ampliación del parque tecnológico y que servirán de base para las zonas verdes. P. Ucha

El grueso de la actuación consistirá en la creación de 21.500 metros cuadrados de zonas verdes, que ocuparán un 70% de la superficie total del ámbito. Y una de las primeras actuaciones que se lleven a cabo estos días sobre el terreno será la canalización del sistema de riego necesario para su mantenimiento, junto a la construcción de la red en la que se recogerán las aguas pluviales –sumideros que se conectarán a los colectores ya existentes– y la de alumbrado que permitirá instalar en paralelo a los caminos 19 columnas con acabado en madera. Será dentro de aproximadamente tres semanas cuando comience el «modelado y ajardinamiento» de las zonas verdes, que estarán conformadas por grandes praderas en las que también se plantarán hortensias, agapantos, especies arbustivas (eleagno, metrosidero, cineraria y clavelina del mar) y casi cuarenta árboles entre pinos piñoneros, tamariscos y azareros. Además a lo largo del muro que separa los terrenos de Naval Gijón de los edificios colindantes –la Escuela Revillagigedo y las antiguas ciudadelas obreras de El Natahoyo– está previsto colocar plantas trepadoras como el jazmín estrella y la pasiflora.

Papeleras y aparcabicis

En lo que respecta a la zona de paseo, estará compuesta por dos itinerarios principales –uno paralelo a la línea de agua y otro más interior–, unidos entre sí por ramales y una zona de confluencia que servirá como lugar de estancia. Tendrán una anchura de siete metros y pavimento de hormigón continuo, quedando separados de las zonas verdes por un pequeño bordillo. Para el descanso se distribuirán a lo largo de todo el ámbito 80 bancos de granito «con un diseño minimalista y acorde al entorno, que se podrán recolocar cuando se haga la urbanización definitiva». También se colocarán seis papeleras y siete aparcabicis, ambos de un modelo similar al existente en otros puntos de la ciudad para permitir su reubicación cuando se lleve a cabo la reurbanización definitiva para el desarrollo el proyecto de Naval Azul.

Ampliar Recreación del aspecto que mostrará la zona cuando concluyan las obras. E. C.

Los trabajos ya en marcha incluyen la construcción de una barandilla en el borde marítimo y la demolición del muro existente en la entrada a estos terrenos desde la travesía del Mar, «para asegurar una adecuada transición entre la calle, el parque situado en la misma y el nuevo ámbito, integrándose todos los espacios». El entorno del Tallerón será uno de los puntos de acceso a la zona, junto a una calle Palafox que también se remodelará para prolongar la acera hasta el antiguo astillero la acera que hay junto a la capilla de San Esteban del Mar.

En paralelo a estas obras de adecuación provisional, la consultora Vega y Rueda Asociados ya ha recibido el encargo para elaborar el plan especial para la ordenación de la zona, cuyo documento ambiental estratégico debería estar listo en un plazo de dos meses para iniciar su tramitación ante el Principado.