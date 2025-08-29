Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya La realización de la parte ciclista de la prueba deportiva obliga a restringir el tráfico en ciertas vías de la ciudad

Este sábado Gijón acoge el Tiatlón del Club de Natación Santa Olaya que obligará a cerrar al tráfico ciertas calles de la ciudad, pero únicamente durante la celebración de la parte ciclista de la prueba, que será la siguiente:

Salida a partir de las 10 horas desde el vial peatonal que da acceso desde el paseo del Arbeyal al Camino del Lucero. Continuará por avenida Príncipe de Asturias, glorieta Eduardo Castrol, calles Ruiz, Flórez Estrada, Manuel R. Álvarez, Betty Friedan, la avenida del Lauredal, El Cerilleru y Camino del Cementerio.

A continuación se realizarán dos vueltas al siguiente circuito:

- Subida: Camín del Regatu(Giro), Camino Fuente, Camín de Rubín, Camín de la Fuente'l Cañu, Camín de la Mina de los Areneros, Camín Vieyu de la Campa, Carretera de la Campa hasta estacionamiento final Campa Torres.

- Bajada: Carretera de la Campa, Camino del Cementerio

Una vez finalizadas las dos vueltas, volverán al Club Santa Olaya por: calle El Cerilleru, avenida de El Lauredal, calles Betty Friedan, José Martí, Ruíz, glorieta Eduardo Castro, avenida Príncipe de Asturias, Camino del Lucero y entrada a boxes por vía peatonal.

Estacionamiento prohibido

Se prohibirá el aparcamiento en Camino del Lucero desde la calle Pachín de Melás, así como en las calles Ruíz, Flórez Estrada, Manuel R. Álvarez (sentido Jove) entre calle Flórez Estrada y Betty Friedan (incluida la zona de la pista polideportiva) y avenida del Cerillero.

La salida de los inmuebles en todo el recorrido se verán afectados. Existirán cortes intermitentes en la avenida Príncipe de Asturias en ambos sentidos, reservándose los carriles interiores limitados con conos a los corredores.

La hora estimada para la finalización de la prueba serán las 12 horas.