El Camino del Tragamón, «sin luz, con enormes baches y mucho peligro»

«Circular por aquí en coche es casi como hacer un rallye. Desde luego, esto ya no son baches, sino enormes agujeros grietas, lo que es un peligro para los que vivimos aquí, pero también para quienes se acercan a disfrutar de la senda de Peñafrancia o de la Carbayera del Tragamón», comenta para EL COMERCIO Octavio Villa Menéndez. Este vecino cuya casa se encuentra frente a la carbayera, lleva muy mal «que nadie nos escuche. Han pasado por aquí numerosos políticos de diferentes formaciones. Todo son buenas palabras, pero nadie ha hecho nada y yo ya tengo miedo», relata Villa, que se siente «desprotegido».

Explica este vecino que «los conductores se suelen desviar para sortear los enormes baches, pero también circulan muy rápido. Hay que mirar ocho veces antes de salir de casa». La zona no dispone de acera ni asfaltado en este tramo de 500 metros de longitud y «hay que ir por el medio del camino, es muy peligroso». El tramo, además, carece de iluminación, según comprobó este periódico. «Cuando llueve los problemas no sólo son los grandes charcos que se forman, sino que al no haber desagüe el camino se va deteriorando cada vez más, y es una zona de mucho uso».

La situación se ha agravado aún más por la construcción de la urbanización Camino de los Maizales. «No me entra en la cabeza», añade Villa. «Resulta que han arreglado parte del Camino de los Maizales, pero llevan años prometiéndonos que nos van a arreglar este pequeño trozo del Camino de El Tragamón, y no sólo no lo hacen, sino que, encima, permiten que los camiones de la obra pasen por aquí, encima de esta gravilla que no hace más que levantar polvo. Estoy seguro de que hasta que no empiecen a vivir en la urbanización no nos van a hacer caso». Muchas han sido las visitas de diferentes representantes políticos pero todo sigue igual», lamenta Villa. El arreglo de esta carretera es también una demanda elevada al Ayuntamiento de Gijón por la Federación de Vecinos. Forma parte de la memoria de la entidad vecinal, que destaca «las carencias y deficiencias de la zona en seguridad vial, transporte público, mobiliario, iluminación y aceras».

Zona muy concurrida

La zona de Los Maizales, cuyo nombre debe a un antiguo merendero, es una zona muy concurrida al estar junto a varios campos de fútbol, el campo de golf, el Jardín Botánico Atlántico y el Monumento Natural de La Carbayera de El Tragamón, en la parroquia de Cabueñes, un robledal de cinco siglos de historia que tiene una gran afluencia de gijoneses en cuanto hay días soleados, pese a las carencias del camino que lo rodea. «Es un entorno idílico para pasar el día en familia. Invito a todo el mundo a que venga a conocerlo, pero, por favor, que aparquen los coches lejos de la entrada de las casas y que tengan cuidado con los niños, porque con esta carretera así puede haber accidentes», asevera Villa.