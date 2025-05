Carmen Moriyón (Gijón, 1966) sorprendía este viernes a una pareja que acudía a contraer matrimonio sin saber que la propia alcaldesa de Gijón sería ... la encargada de dar oficialidad a su enlace. La boda tenía lugar en el mismo salón de recepciones donde la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Gijón firmaron en diciembre la venta a la ciudad de 35.000 metros cuadrados de los antiguos astilleros de Naval Gijón como primer hito de uno de los grandes proyectos para un mandato que ya se acerca a su ecuador: la recuperación de este espacio para la actividad económica y para el disfrute de la ciudadanía. Pero cinco meses después se ha pasado del apretón de manos al enfrentamiento abierto, a cuenta de 417 metros de franja costera que el Ayuntamiento urge ceder y la nueva dirección del Puerto aspira a conservar.

–El Puerto les llama «desleales» y el Ayuntamiento baraja la vía judicial. ¿Por qué se ha llegado aquí?

–La compra de esos terrenos, por 4,7 millones, siempre fue ligada a la cesión de la franja litoral. Quedó claro en los documentos y todas las autoridades lo pusieron en valor en la firma de la escritura. El mismo secretario de Transportes destacó que redundaba en las relaciones puerto-ciudad. Todo se hizo con absoluta transparencia, y la obligación del Ayuntamiento es hacer valer lo que se firmó. De lo contrario estaríamos ante una estafa. No a la alcaldesa, sino a Gijón. No se puede jugar de manera tan vergonzosa con un proyecto clave para la ciudad y el Ayuntamiento se defenderá por la vía que sea necesaria.

–Van a dar un ultimátum a la Autoridad Portuaria...

–El lunes (mañana) aprobaremos un requerimiento para pedir que en un máximo de 30 días completen la cesión de esa franja. Si no, iniciaremos acciones judiciales. Se cumplen ya tres meses desde que Patrimonio del Estado dio el visto bueno a esta operación, tiempo suficiente para cumplir con lo firmado y buscar posibles acuerdos. Pero lo que nos presentan es un ataque frontal a la ciudad.

–¿Qué opina de la propuesta de convenio que les ha remitido la Autoridad Portuaria?

–Evidencia el fracaso que ha supuesto que su presidenta quiera empezar la mejora de las relaciones puerto-ciudad por esa franja, a sabiendas del acuerdo firmado. Nosotros ya demostramos nuestra lealtad entregándoles el cheque de 4,7 millones antes de tener finalizado un expediente que incluía esa cesión. Ahora pretenden cambiar las reglas del juego y quedarse con lo que le corresponde a Gijón.

–El Puerto plantea asumir el coste de adecuar ese espacio, permitiendo su uso público...

–Lo que intenta es someternos a un plan absolutamente inaceptable. Un proyecto náutico-deportivo en el que se atreven a restringir el uso de esa franja como paseo. Pero es que esto nadie se lo ha pedido. Es una maniobra política del PSOE, que intenta paralizar la ciudad y frenar su desarrollo porque les asusta cualquier proyecto que no lideren ellos. Llevan desde el mandato pasado en una espiral autodestructiva. Han perdido el pulso de la ciudad y ahora hacen oposición al gobierno local desde la Autoridad Portuaria, tirando por los suelos la imagen de la institución.

–¿Al final se trata de ver quién se cuelga la medalla de arreglar ese terreno?

–Yo nunca voy a competir con el PSOE en atribuirme méritos, porque ellos son los reyes en eso. En todas las reuniones del consejo de administración, cada vez que se daba un paso en el expediente de venta y cesión de los suelos de Naval Gijón, siempre dejé constancia de que esto no era el triunfo de una alcaldesa ni de un gobierno, sino un triunfo de la ciudad. No pedimos protagonismo, sino que cumplan lo firmado. Lo que sí quiero trasladar a la ciudadanía es un mensaje de tranquilidad, porque el PSOE llega tarde y el despegue de Gijón no va a frenarse. Por eso este lunes también iniciaremos la tramitación del Plan Especial de Naval Azul. El Puerto y el PSOE igual sí pueden, pero Gijón no puede esperar.

Sumarse al plan especial o ceder

–¿Qué implica este paso?

–Somos el propietario mayoritario de ese ámbito, con un 58% del suelo, que sería el 64,5% con esa cesión. Y ahora el Puerto únicamente tiene dos opciones: o se suma al proyecto y contribuye en todos los gastos de urbanización con el porcentaje que le corresponde (la franja litoral equivale a un 6,5% del suelo) o nos cede esa franja en cumplimiento de lo que teníamos firmado. Pero ambas opciones implican que el Ayuntamiento es el que decide sobre lo que se hace o no en este ámbito. No es un capricho, es la normativa urbanística.

–Hablemos de plazos.

–El plan especial, que lo que hace es definir los viales, cómo han de ser los edificios o dónde irán las zonas verdes, llevará entre 16 y 18 meses y después tocaría acometer la urbanización, que serían unos seis meses más. Hablamos de dos años para que se puedan ver empresas allí.

–¿Y ya hay alguna interesada?

–Todas las semanas recibimos empresas interesadas en establecerse en Gijón, tanto en la ampliación del Parque Científico y Tecnológico como en este polo de especialización que se va a crear en la zona oeste. Y lo que buscan es agilidad en la tramitación y seguridad jurídica para sus proyectos. Por eso ese plan especial no puede esperar más. En 2019 esta ya fue una de las fichas del Plan General de Ordenación que requirió de un mayor esfuerzo para lograr acuerdos. Cerramos el paso a la construcción de pisos, se preservó el uso industrial en Armón y el Tallerón y se acordó crear en Naval un polo de especialización para empresas tecnológicas vinculadas a la economía azul, dejando un 20% para otros usos compatibles.

–¿Cómo afectaría a los plazos una posible judicialización de la cuestión de la franja litoral?

–No retrasaría el plan. Su función es definir todo el ámbito y no tiene por qué interferir en ello lo que pase con esa franja. Hablamos de 417 metros de longitud y 9,2 metros de anchura, frente a una superficie de 35.000 metros cuadrados.

–¿Y hasta que llegue ese desarrollo?

–Una vez que finalice la Semana Negra acometeremos una adecuación provisional de los terrenos para que la gente ya pueda pasear desde la calle Palafox hasta el Tallerón. Habrá bancos, farolas, zonas ajardinadas...

–Sigue pendiente de adquisición la parte de Pymar...

–La negociación está abierta y avanzamos en la búsqueda de un acuerdo que compatibilice los intereses legítimos de todas las partes. Pero para una culminación favorable, es necesario seguir con la discreción sobre estas negociaciones que mantuvimos desde el principio.

–Más allá de Naval Gijón, la Autoridad Portuaria plantea un plan general de mejoras en todo el litoral oeste de la ciudad.

–Y agradezco que la nueva presidenta quiera involucrarse en ese plan. Pero si tienen más de seis kilómetros en los que acometer actuaciones, no entiendo por qué se centran explícitamente en estos 417 metros. El argumento de controlar la lámina de agua es una tontería, porque esto no es el puerto deportivo.

La llegada de Roqueñí

–¿Qué valoración hace de esta nueva dirección del Puerto?

–Que mal empieza si su primera medida para intentar reforzar la relación con la ciudad es un presunto incumplimiento de contrato. Y me temo lo peor, porque se ha evidenciado que quien opera desde la Autoridad Portuaria es el PSOE. Pero cada afrenta a los intereses de Gijón tendrá una respuesta por parte del Ayuntamiento.

–¿Echa de menos a Lourido?

–Tanto con Laureano Lourido como con Rosa Aza trabajé con lealtad a la institución. No había ninguna relación de confianza con ellos más allá de los deberes que me correspondían como vicepresidenta del Puerto y representante del Ayuntamiento. Respeto y reconozco la potestad del Principado para nombrar a una nueva presidenta, y lo que toca es trabajar también de manera leal. Pero cuál sería mi sorpresa cuando lo primero que puso encima de la mesa es arrebatarle este terreno al Ayuntamiento. No hemos hablado ni de Umicore, ni de los eólicos... Y ni una palabra sobre los accesos a El Musel y cómo podría contribuir desde su cargo a sacar los mil camiones que siguen pasando a diario por La Calzada.