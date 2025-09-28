De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo

La Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, demolida en 2014, volverá a ser reconstruida en su parcela de la carretera de Villaviciosa, número ... 9, para albergar seis viviendas de lujo. Apartamentos El Bibio SL, sociedad vinculada al empresario asturiano Luis Masaveu, ya tiene licencia municipal para desarrollar una exclusiva promoción inmobiliaria en las proximidades del colegio de la Asunción y la plaza de toros.

Las viviendas de alto standing ya se han empezado a comercializar en una web con el nombre del proyecto (Villaviciosa9) que no incluye referencia de precios. Lo que sí se sabe es que la obra nueva en esa zona se está vendiendo por encima de los 5.000 euros el metro cuadrado, por ejemplo en el edificio de 12 viviendas de lujo que promueve Demacri 10 SL (antigua Villa de San Lorenzo) en Ezcurdia 103-111.

Ampliar Recreación del proyecto para los nuevos pisos de lujo. E. C.

La solución que se plantea para este nuevo proyecto residencial de lujo es similar a la que se ha adoptado para dividir el palacete catalogado de la quinta Vista Alegre en Somió. Aquí también se va a llevar a cabo una fragmentación horizontal una vez restituida la construcción original, que albergará dos viviendas de un dormitorio (en planta bajocubierta), tres de dos (planta baja y primera) y uno de tres (planta baja). Todas serán exteriores y cada una contará con una amplia plaza de garaje individual (tipo box, de entre 21y 24 metros cuadrados útiles), una plaza de aparcamiento exterior y un trastero. La urbanización contará además con jardín privado.

Hospedó a Juan XXIII

La Casa de Ejercicios Espirituales Santa Eulalia era una vivienda unifamiliar de estilo ecléctico construida hacia 1910, que posteriormente fue transformada en un espacio de carácter público con la adición de un volumen trasero. Hasta que la piqueta se la llevó por delante tuvo una larga historia en la ciudad. En su treintena de habitaciones se alojaron, durante casi 50 años, creyentes de todas partes que realizaron en los talleres que tenía todo tipo de actividades. Entre sus muros pernoctó en 1958 hasta un pontífice, Juan XXIII, cuando era el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli. A partir de 1970 tuvo su momento álgido como punto de encuentro de numerosos sacerdotes que llegaban a Gijón para atender a sus parroquias. Entre ellos, curas obreros como los recordados José María Díaz Bardales y José Luis Martínez.

Ampliar Solar junto a la carretera de Villaviciosa que ocupaba el edificio hasta hace poco más de una década. Paloma Ucha

El Arzobispado de Oviedo vendió el inmueble en el año 2000 a Ceyd y Teinsa por 905 millones de pesetas. En 2008 la propiedad del caserón pasó a manos de Luis Masaveu, quien se convirtió en dueño a título personal para desarrollar un proyecto hotelero de 36 habitaciones que nunca llegó a término. La tramitación urbanística de dicho proyecto no pasó del estudio de detalle de la finca, firmado por los arquitectos Alejandro Miranda y José Luis Rodríguez.

En julio de 2013 la Concejalía de Urbanismo, durante el primer mandato de Foro, informó favorablemente sobre el permiso de derribo a Apartamentos El Bibio, sociedad de Masaveu, pero obligándole a depositar un aval de 250.000 euros que garantizase la posterior reconstrucción de las fachadas del inmueble original, catalogado con protección ambiental. Más de una década después se pondrá con ello.