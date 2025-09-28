El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, demolida en 2014, en una foto previa a su etapa de abandono. Caicoya
Demolida en 2014

De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo

Una sociedad vinculada a Luis Masaveu ya tiene licencia para desarrollar en ella seis viviendas, a través de su compartimentación interior

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:44

La Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, demolida en 2014, volverá a ser reconstruida en su parcela de la carretera de Villaviciosa, número ... 9, para albergar seis viviendas de lujo. Apartamentos El Bibio SL, sociedad vinculada al empresario asturiano Luis Masaveu, ya tiene licencia municipal para desarrollar una exclusiva promoción inmobiliaria en las proximidades del colegio de la Asunción y la plaza de toros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  6. 6

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  7. 7 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  8. 8 Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste
  9. 9

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  10. 10 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo

De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo