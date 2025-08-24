Celebridades a la mesa La gastronomía gijonesa conquista a los famosos y la feria taurina de Begoña cierra con nota

Están siendo muchos los famosos que han elegido Asturias para su descanso estival, dejando la mayoría su rastro en redes sociales. En Gijón se ha notado también la presencia de destacadas figuras de la canción, las cuales, además de protagonizar conciertos, han disfrutado del paisaje y la gastronomía local.

Así lo hizo la cantante inglesa Bonnie Tyler, que, acompañada de su marido y su equipo, se sentó a la mesa del Zascandil, que regenta el chef Camacho, antes de su concierto. Restaurante que, asimismo, fue el elegido por la actriz y cantante Elena Rivera. Mientras que Rosario Flores, que convocó a miles de personas para seguir su actuación en Poniente, llegó procedente del balneario de Las Caldas donde dedicó unas horas a su descanso y entrenamiento personal. Se lo contó a Viki Blanco, CEO de Proage, a la que recibió en su camerino. Mostrándose muy interesada en los avances para mejorar la salud y la calidad de vida en los que trabaja esta empresa gijonesa.

Viki Blanco (Proage) y Javi García, con la cantante Rosario tras su actuación en Poniente. Noelia Álvarez con Rafa Sánchez tras su actuación en la verbena del Regatas. La actirz y cantante Elena Rivera con el chef Camacho, en su restaurante. Pepe Saco -quinto por la izquierda-, las autoridades de la plaza de toros y demás invitados. Reunión veraniega de exalumnas del colegio San Vicente, en El Cielo de Bellavista.

Por su parte, Rafa Sánchez, exvocalista y líder de La Unión, se presentó en solitario para amenizar la verbena de los Fuegos en el Real Club Astur de Regatas. Encantado con el público asistente, entre los que se encontraba Noelia Álvarez, propietaria de la copistería 5B y miembro de la Hermandad de la Misericordia.

El balance de la feria taurina de Begoña ha sido sobresaliente a criterio de los aficionados. Opinión que comparten los miembros de la autoridad gubernativa de la plaza de El Bibio. Invitados por su asesor artístico, el cordobés Pepe Saco, compartieron salmorejo y un menú cocinado por Rafael Fernández y Paco Martín en las instalaciones de La Boya.

En La Pondala celebró su 60 cumpleaños María Luz Loredo Hurlé, secretaria del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, y esposa del que fuera alcalde de Cangas del Narcea, José Manuel Cuervo. Miembro de una familia de siete hermanos, no faltó su madre Covadonga Hurlé; su hermano Juan, chef de Go Sushi; y su cuñado Eufrasio Sánchez, crítico gastronómico del suplemento Yantar, de EL COMERCIO.

