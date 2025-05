Los chalecos verdes llenan el paseo de Begoña para la gran cuestación contra el cáncer

Leticia González Gijón Jueves, 8 de mayo 2025, 18:44 Comenta Compartir

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) saca este jueves sus mesas a la calle para el gran Día de la Cuestación. A primera hora de la mañana, abrieron de manera simultánea las 19 mesas repartidas por todos los barrios de Gijón, así como las sedes vecinales que este año se han querido sumar a la causa. «A través de la actual campaña pretendemos alcanzar por primera vez el 70% de supervivencia en cáncer, por esta razón gran parte de lo recaudado irá destinada a la investigación. La otra parte se dedicará a acciones y proyectos que revierten directamente en las personas afectadas por esta enfermedad así como en sus familiares», explicó Teresa Sánchez, presidenta de la AECC en Gijón.

Desde la mesa instalada en el paseo de Begoña, establecida tradicionalmente como punto de referencia de la gran cuestación, las «chalecos verdes» se acercan a los ciudadanos con una amplia sonrisa en los labios invitando, hucha en mano, a la participación. «Son muchos quienes se animan a colaborar, y no solo con billetes y monedas sino muestra del cambio generacional, a través de Bizum», añadió Sánchez remarcando el código (06487) para hacer efectiva la donación a través de la vía electrónica. «Las razones por las que la gente se implica haciendo su aportación son diversas, aunque esté muy relacionado con haber vivido un caso cercano o incluso en propias carnes».

Arancha Suárez participa de manera habitual todos los años. «Me siento a gusto colaborando, porque sé que una parte de mis aportaciones van destinadas a la ayuda psicológica, no solo de las personas que atraviesan procesos oncológicos, sino de sus familiares. He vivido dos experiencias cercanas que han llevado el trance de un modo dispar. Por un lado he tenido un familiar que ha agradecido esta ayuda además de naturalizar el hablarlo y compartir sus sentimientos en cada momento y, por otro lado, he tenido un familiar para quien el tema no se podía tocar y lo trató como si fuese tabú».

Ampliar Arancha Suárez

Bárbara Roces y su familia aprovecharon el sol de la mañana para dar un paseo, «hay que ayudar a la gente, esto lo necesita todo el mundo. He tenido familiares a quienes les ha tocado vivirlo y al tenerlo tan de cerca te das cuenta de lo importante que es que colabore todo el mundo y que se aporte para seguir investigando».

Ampliar Bárbara Roces

La recaudación obtenida gracias a esta gran colecta solidaria no sería posible sin la implicación del voluntariado. Marta Miyar de 19 años y voluntaria desde los 7, representa la renovación de este tejido social tan necesario. «Mi madre me lo inculcó desde pequeña; es una causa familiar, lo hacemos todo de corazón», compartió entusiasmada con la participación ciudadana. «Estaré aquí recaudando hasta las 20 horas no solo para la investigación sino para el acompañamiento en los procesos oncológicos. Hoy es por mí mañana por ti, nos puede tocar a todos». Miyar aprovechó para recordar la importancia de hacerse revisiones «una detección a tiempo salva vidas».

Ampliar

«Un año más hemos recibido una respuesta muy buena por parte de las personas voluntarias. Tenemos a nuestro alrededor a gente muy fiel y comprometida no solo en días como el de hoy dedicado a la captación, sino acompañando a pacientes durante todo el año. En Asturias tenemos un reto generacional con una la población muy envejecida, por eso nos complace incorporar a personas como Marta llenas de energía e ilusión», añadió Lidia Romero, coordinadora del voluntariado para Asturias.

Ampliar Lidia Romero

A media mañana el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento Jorge González Palacios se acercó a la mesa del paseo de Begoña para hacer su aportación particular a la causa. «Todos los años colaboro con esta causa que no me es ajena, además de contribuir a la lucha contra el cáncer, ayudo a una amiga personal«, indicó en referencia a la presidenta de AEEC de Gijón, Teresa Sánchez. »Desde el Ayuntamiento nos sentimos felices de acoger acciones solidarias como esta, tan necesarias y beneficiosas para el conjunto de la sociedad y animamos a que todo el mundo se implique en la medida que le sea posible», añadió.

Temas

Investigación

Gijón

Bizum