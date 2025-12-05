Cien años de la vida comercial de Gijón en 80 páginas

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:14 | Actualizado 12:22h. Compartir

Conmemorar el centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón ha sido una obligación para nuestra institución, por tratarse de uno de los primeros de España, y, también, uno de los Colegios profesionales más veteranos de Asturias. Hablar de comerciales, los distribuidores o representantes o comisionistas de aquel entonces, es hablar de emprendimiento, de asumir riesgos, de movilización de la economía y, en este sentido, todo ello es lo que plenamente se recoge el autor, Rafael Súarez-Muñiz en estas 80 páginas altamente ilustradas.

Esta sinopsis de la vida comercial de miles de gijoneses y del devenir del COAC va a servir para dignificar tanto a esos «actores secundarios», incluidas las mujeres, como a importantes nombres propios de la sociedad y la economía asturiana.

Conoceremos con detalle a esos nombres propios o a sus familiares, opacados o menos conocidos, de la vida comercial gijonesa, de la alta burguesía e incluso de la aristocracia, que estaban colegiados, así como parte de la colonia alemana que facilitaba información a la Alemania nazi desde Asturias, algo tremendamente sorprendente. Siendo retratados todos ellos con fotografías inéditas, muy valiosas y nunca vistas, procedentes de su ficha colegial. Véase el caso de personalidades de la talla de Luis Adaro Ruiz-Falcó; Julio y Rafael Paquet; Prudencio Díaz de Monasterio; Carlos y Justo del Castillo Bertrand; Pedro Alonso Rebollar; Corsino de la Riera; varios descendientes de Nicanor Piñole, etc.

También se lleva a cabo un análisis con perspectiva de género, puesto que las mujeres siempre fueron las grandes olvidadas frente a sus maridos, pero llama poderosamente la atención como hubo colegiadas fundacionales desde 1926 o como figura como agente comercial la primera concejala y abogada de Gijón como fue Carmen Manjón.

El libro podrá adquirirse el día de la presentación, 11 de diciembre, a un precio de 10€ y posteriormente quedarán a la vente en la sede del COAC de Gijón.