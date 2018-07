Los partidos rechazan el cierre de los centros de salud en horario de tarde Sala de espera del centro de salud Puerta de la Villa, uno de los que mantendrá las urgencias vespertinas y nocturnas. / PALOMA UCHA PP, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida expresan su disconformidad con la medida «temporal» planteada por Sanidad E. GARCÍA / I. VILLAR GIJÓN. Martes, 10 julio 2018, 00:53

Los partidos políticos de la ciudad se unieron ayer al rechazo expresado por los vecinos ante el previsible cierre de siete centros de salud en horario de tarde que proyecta la gerencia del Área V. PSOE, PP, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida manifestaron su desacuerdo a la medida planteada por Sanidad, que implicaría que los dispositivos de El Natahoyo, Perchera, Severo Ochoa, Contrueces, El Coto, Laviada y Roces-Montevil dejarían de prestar servicio a partir de las tres de la tarde y concentraría la atención de las urgencias extrahospitalarias, tanto vespertinas como nocturnas, en cuatro puntos: La Calzada, Puerta de la Villa, El Parque-Somió y El Llano.

El portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, fue el primero en expresar un rechazo categórico a la reorganización de los horarios de atención en los centros durante la temporada estival. «Nos oponemos rotundamente a estos cierres que ponen en dificultades a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes deberán trasladarse a otros barrios para recibir atención sanitaria», declaró. Asimismo, aseguró que «la falta de personal afecta directamente a los equipos médicos y de enfermería, que ven cómo aumenta su carga de trabajo». Estos cierres, que el gerente del Área Sanitaria V, Miguel Rodríguez, califica de «temporales» y achaca a «la imposibilidad de mantener abiertos todos los dispositivos por las vacaciones del personal y la falta de profesionales para las sustituciones», evidencian según Suárez del Fueyo, «el recorte de plantilla y presupuesto que sufre el sistema sanitario». El portavoz de Xixón Sí Puede exigió también la puesta en marcha de la comisión mixta de Sanidad que se aprobó en el pleno del Ayuntamiento en diciembre de 2016 «para que el Principado abandone su práctica de actuar unilateralmente sin tener en cuenta las necesidades y realidades del concejo».

En esta misma línea se expresó el portavoz de Izquierda Unida, Aurelio Martín, al calificar de «unilateral» y «desafortunada» la pretensión de la Consejería de Sanidad. «Creo que es desafortunado lanzar propuestas así en pleno verano», afirmó, para a continuación sugerir: «No creo que sea bueno hacer propuestas unilaterales». «Cualquier reestructuración de los centros de salud debe ser comentada y consensuada con el Ayuntamiento y las organizaciones vecinales y de los consumidores. Eso sería lo correcto», valoró Martín.

El Partido Popular, por boca del diputado y portavoz de Sanidad en la Junta General, Carlos Suárez, declaró igualmente su disconformidad con el cierre en horario de tarde de los siete centros de salud, «una decisión que no se ha aplicado en otras ciudades como Oviedo o Avilés». «Nos parece una discriminación», acusó, antes de pronosticar «aún mayor saturación en urgencias en el Hospital de Cabueñes, donde la situación ya es lo suficientemente grave». «Se trata de una decisión unilateral por parte de la gerencia, que no ha sido pactada con los médicos y profesionales del Servicio de Atención Continuada (SAC) que son quienes normalmente prestan los servicios», criticó. En ambas ciudades, aseveró, «los centros abren de cinco a ocho y cuando no hay médicos del propio dispositivo se llama al SAC para que cubra la guardia, dejando un equipo volante compuesto por un médico y un enfermero para evitar que los facultativos se desplacen fuera del centro» cuando hay mucha demanda.

Por su parte, el edil socialista César González urgió a la Consejería de Sanidad a que «garantice la prestación del servicio que requieren los gijoneses y los numerosos visitantes que tiene la ciudad en estos meses veraniegos». González reclamó «que cualquier cambio que se haga sea de acuerdo con los vecinos. Es lo que hemos venido defendiendo desde el principio en el consejo de Salud», apostilló el concejal del PSOE.

16 de julio, primera opción

José Carlos Fernández-Sarasola, de Ciudadanos, fue aún más comedido en sus comentarios. «Nosotros no vemos con malos ojos que se reestructure el servicio de Urgencias, siempre y cuando sea para hacerlo más eficiente y mejorar la atención». En todo caso, matizó, «es necesario que haya consultas también de tardes para así facilitar la asistencia a aquellos usuarios que por motivos laborales o de otra índole no pueden ir de mañana».

Según ha podido saber EL COMERCIO, Sanidad había barajado el 16 de julio como fecha de inicio de la medida. Ayer, la comisión de dirección del Área Sanitaria V mantuvo una reunión que se preveía despejaría las dudas sobre la reorganización. Finalmente, y tras el rechazo expresado por los vecinos, no se ha comunicado ninguna decisión en firme.