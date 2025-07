Concentración en Gijón por 'Las seis de la Suiza': «El tercer grado no es suficiente, queremos libertad plena» Decenas de personas se manifestaron este sábado en la plaza del Marqués para lograr el indulto

Eva Hernández Gijón Sábado, 19 de julio 2025, 17:50

«Estamos contentos. Pero no es suficiente». Decenas de personas se concentraron este sábado en la plaza del Marqués de Gijón para exigir el indulto de las seis sindicalistas de la CNT, conocidas como 'Las seis de La Suiza' (cinco mujeres y un hombre) que ingresaron el pasado 10 de julio en la Cárcel de Asturias. y obtuvieron el tercer grado este viernes.

En la concentración, convocada por el grupo Sofitu, se celebró la obtención de este régimen penitenciario. Un logro que «no es ninguna concesión. Se cumplen los requisitos exigidos para él», recalcó la portavoz del grupo, Herminia González. A su vez, su obtención también era fruto «de la movilización social. De todos los partidos políticos, las organizaciones sindicales y de movimientos sociales no solo de Gijón y Asturias, sino a nivel nacional e internacional», remarcó.

«Estamos contentas, pero relativamente. Las compañeras siguen bajo un régimen de instituciones penitenciarias», criticó. Este tercer grado, concede a las sindicalistas afectadas cumplir la pena en régimen abierto, aunque deberán dormir en la cárcel. «Hemos podido hablar con sus familias y sabemos que están tranquilas y alegres por este avance», señaló González.

Recordó que aunque «es un paso», este, en realidad, «no es el objetivo final. Queremos la libertad total», subrayó. «Las compañeras defendieron a una trabajadora e hicieron sindicalismo. Como se hace todos los días. No cometieron un delito», dijo ante el público que se encontraba en la plaza del Marques. En ese momento, por el altavoz se empezó a escuchar: «¡Hacer sindicalismo no es un delito!». Un grito que fue coreado en varias ocasiones por los allí presentes. «No vamos a desistir en nuestro propósito, vamos a continuar peleando por ello». Con esto, el grupo de apoyo aseguró que esta no iba a ser la única movilización que se realizará hasta lograr el cometido. Asimismo, exigieron a «todos los poderes políticos» que en su día se comprometieron con esta causa «celeridad» para que «el indulto se haga posible ya».

Desde que se conoció la decisión judicial que les enviaba a prisión, tanto partidos políticos como sindicatos y el gobierno asturiano se han mostrado favorables a la petición del indulto. Incluso la vicepresidenta del Gobierno de España Yolanda Díaz, se mostró favorable a esta opción.

