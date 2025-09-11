La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón La formación considera que la señalización ubicada en sus salidas induce a pensar que no se puede seguir rodeando la glorieta

Glorieta situada junto al tanatorio de Cabueñes, con la señal en una de sus salidas.

E. C. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

La concejala y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, pedirá en la comisión municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico retirar ... de dos rotondas de la ciudad una señal que en opinión del partido «puede inducir a error a los conductores y aumentar el riesgo de accidente». Se refiere a las situadas en varias salidas de las glorietas del entorno de la Universidad Laboral y el tanatorio de Cabueñes y que indican el lugar por el que los vehículos deben salvar las isletas existentes, correspondientes al modelo 'R-401' del catálogo oficial de señales de la Dirección General de Tráfico y cuyo significado es 'paso obligatorio'.

La edil considera que «su colocación en el interior de la glorieta puede interpretarse como la obligación de tomar forzosamente una salida concreta, en lugar de continuar circulando por la rotonda». La señal en cuestión, con una flecha en diagonal, guarda similitud con la de 'dirección obligatoria' (R-400), donde la flecha es horizontal o vertical y señala el sentido que deben seguir los vehículos en una determinada vía. Álvarez Rouco reclama su retirada de estas glorietas dado que «genera confusión y puede provocar maniobras incorrectas». Ampliar A la izquierda, señal de 'sentido obligatorio' (R-400), que indica la dirección y sentido a seguir en una vía. A la derecha, la de 'paso obligatorio' (R-401), que indica por qué lado debe salvarse una isleta. DGT En la misma comisión pedirá además «mejorar el acceso a uno de los componentes de seguridad antiincendios en las dependencias del Centro Municipal Integrado de El Llano».

Temas

Tráfico

Vox