El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Glorieta situada junto al tanatorio de Cabueñes, con la señal en una de sus salidas. E. C.

La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón

La formación considera que la señalización ubicada en sus salidas induce a pensar que no se puede seguir rodeando la glorieta

E. C.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:07

La concejala y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, pedirá en la comisión municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico retirar ... de dos rotondas de la ciudad una señal que en opinión del partido «puede inducir a error a los conductores y aumentar el riesgo de accidente». Se refiere a las situadas en varias salidas de las glorietas del entorno de la Universidad Laboral y el tanatorio de Cabueñes y que indican el lugar por el que los vehículos deben salvar las isletas existentes, correspondientes al modelo 'R-401' del catálogo oficial de señales de la Dirección General de Tráfico y cuyo significado es 'paso obligatorio'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  3. 3 El xatu milagro de Fontaciera
  4. 4 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  5. 5 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  8. 8

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  9. 9

    Asturias amenaza con multas de hasta 100.000 euros a quien engañe a los consumidores
  10. 10 La gran ruta costera de Asturias: 36 etapas para caminar entre playas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón

La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón