Foto de familia de todos los asistentes a la inauguración del consultorio de Nuevo Roces. Damián Arienza
Sanidad en Gijón

Un consultorio «de primer nivel» para saldar «una deuda» con el barrio de Nuevo Roces, en Gijón

Adrián Barbón inauguró el nuevo equipamiento sanitario, que atenderá a unos 7.000 usuarios y por el que los vecinos llevaban quince años esperando

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:34

Ya está todo listo. El próximo lunes abrirá sus puertas el consultorio periférico de Nuevo Roces, en Gijón, que esta mañana inauguró de ... forma oficial el presidente del Principado, Adrián Barbón. Le acompañaron la consejera de Salud, Concepción Saavedra; el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, entre una nutrida representación de la Corporación municipal (estuvieron presentes ediles de todos los grupos municipales, salvo la de Vox), de cargos del Área Sanitaria V, encabezados por su gerente, Marisa Sánchez, y los que, desde el lunes, serán los profesionales que trabajarán en el consultorio. También asistieron la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y el exconsejero de Salud Pablo Fernández, así como varios miembros de la actual directiva y de anteriores directivas de la asociación vecinal de Nuevo Roces.

