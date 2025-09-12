Un consultorio «de primer nivel» para saldar «una deuda» con el barrio de Nuevo Roces, en Gijón

Ya está todo listo. El próximo lunes abrirá sus puertas el consultorio periférico de Nuevo Roces, en Gijón, que esta mañana inauguró de ... forma oficial el presidente del Principado, Adrián Barbón. Le acompañaron la consejera de Salud, Concepción Saavedra; el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, entre una nutrida representación de la Corporación municipal (estuvieron presentes ediles de todos los grupos municipales, salvo la de Vox), de cargos del Área Sanitaria V, encabezados por su gerente, Marisa Sánchez, y los que, desde el lunes, serán los profesionales que trabajarán en el consultorio. También asistieron la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y el exconsejero de Salud Pablo Fernández, así como varios miembros de la actual directiva y de anteriores directivas de la asociación vecinal de Nuevo Roces.

Los trabajos de construcción del consultorio, desarrollados a lo largo de los dos últimos años, «reúnen todos los condicionantes de una obra de primerísima magnitud», destacó el presidente regional. El edificio, de dos plantas, tiene una superficie de 2.398 metros cuadrados, de los que 1.436 se destinan a asistencia, «medios técnicos de primer nivel y muy buen equipamiento», subrayó Barbón, que destacó que este ha sido un proyecto «tratado con muchísimo cariño por parte del Gobierno del Principado».

La alcaldesa, Carmen Moriyón; el jefe del Servicio de Obras de la Consejería de Salud, Jesús Menéndez; el presidente del Principado, Adrián Barbón; la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, en la primera planta, donde se encuentran las consultas de Medicina y Enfermería de Familia y Comunitaria. A la derecha, la presidenta de la asociación de vecinos de Nuevo Roces, Graciela Buzón. Damián Arienza Parte del personal asignado al nuevo consultorio (médicos, enfermeras, auxiliares administrativos y la matrona). Damián Arienza La alcaldesa, el presidente y la consejera, en una de las consultas de la primera planta. Alejandro López, Tania Gordaliza, Flo García, Miguel Bernardo, Graciela Buzón y Covadonga Fernández asistieron a la inauguración en representación de los vecinos de Nuevo Roces. Damián Arienza Vista del edificio. Damián Arienza 1 /

Un proyecto, también, largamente demandado por la población del que es el barrio más joven de Gijón, que a lo largo de los quince años transcurridos desde que llegaron los primeros vecinos no han dejado de reclamar este y otros servicios públicos. Por eso, reconoció el presidente autonómico, hoy «es uno de esos días buenos para la Presidencia». El día en que, por fin, «se salda una deuda con el barrio».

El consultorio abrirá el lunes con tres consultas de Medicina de Familia, y sus correspondientes de Enfermería, ubicadas en la primera planta. En la planta baja se encuentran las dos consultas de las pediatras (aunque una de ellas funcionará a media jornada) y la de la enfermera de Pediatría. En ese nivel está además el área de administración y atención al ciudadano; el de atención a la mujer, que cuenta con consulta, sala de preparación al parto y sala de espera; una unidad de salud bucodental con consulta de odontología e higiene dental, y una zona de apoyo asistencial en la que se encuentran la sala de extracciones, la de tratamientos y la de nuevas tecnologías, además de las Urgencias. En la planta sótano, hay un aparcamiento reservado a los profesionales. Además, todo el edificio es accesible, al igual que todos los aseos.

«Tenemos un consultorio médico espacioso y muy completo que podía perfectamente ser considerado centro de salud», valoró muy positivamente Miguel Bernardo, vicepresidente de la asociación de vecinos de Nuevo Roces.