El consultorio tiene 2.398 metros cuadrados, de los que 1.436 se destinan a asistencia sanitaria. Damián Arienza
Sanidad

El consultorio de Nuevo Roces, en Gijón, un «logro de la lucha vecinal» que se alargó quince años

«Durante mucho tiempo los políticos no nos tuvieron en cuenta, pero mantuvimos una resistencia numantina», afirma Miguel Bernardo

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:24

Hace una semana, vecinos del barrio de Nuevo Roces recibieron una carta del Principado informándoles de que la apertura del consultorio del barrio se demoraba ... del 9 al 15 de septiembre. «Un pequeño retraso sin importancia», dice, con indisimulada ironía, la presidenta de la Asociación de Vecinos. Porque, recuerda Graciela Buzón, «llevamos quince años esperando por él como por agua de mayo». En concreto, desde que, en 2010, llegaron los primeros residentes al que es el barrio más joven de Gijón. Hoy, «por fin», asistirán a la inauguración del equipamiento sanitario. «Un logro» que el anterior presidente vecinal, Miguel Bernardo, tiene claro que es «el resultado de la lucha del movimiento vecinal».

