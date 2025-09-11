El consultorio de Nuevo Roces, en Gijón, un «logro de la lucha vecinal» que se alargó quince años

Hace una semana, vecinos del barrio de Nuevo Roces recibieron una carta del Principado informándoles de que la apertura del consultorio del barrio se demoraba ... del 9 al 15 de septiembre. «Un pequeño retraso sin importancia», dice, con indisimulada ironía, la presidenta de la Asociación de Vecinos. Porque, recuerda Graciela Buzón, «llevamos quince años esperando por él como por agua de mayo». En concreto, desde que, en 2010, llegaron los primeros residentes al que es el barrio más joven de Gijón. Hoy, «por fin», asistirán a la inauguración del equipamiento sanitario. «Un logro» que el anterior presidente vecinal, Miguel Bernardo, tiene claro que es «el resultado de la lucha del movimiento vecinal».

Ambos asistirán esta mañana al acto oficial, en el que estará el presidente del Principado, Adrián Barbón, en representación de los vecinos junto a Tania Gordaliza, Florentina García y Alejandro López, miembros de anteriores directivas de la asociación vecinal.

Ellos vivieron en primera línea años «de muchas reuniones y muchas decepciones» intentando que el proyecto del consultorio médico –como el del colegio, que está en construcción– saliera adelante y se dotara al barrio de los servicios que necesitaba y que la Administración había previsto cuando planteó sobre el papel el desarrollo urbanístico del barrio, a principios de este siglo.

Protestas y primera piedra simbólica

Pero las previsiones no se cumplieron y hace diez años llegaron las movilizaciones de los vecinos. Con protestas, cortes de carretera e incluso un acto simbólico de colocación de la primera piedra del consultorio no hace tanto (en 2021). «Durante muchos años los políticos no nos tuvieron en cuenta, pero los vecinos mantuvimos una resistencia casi numantina», compara Bernardo, que agradece particularmente el respaldo, «desde el minuto uno» de la FAV y la «enorme implicación» de la concejala de Distritos en el anterior mandato, Dolores Patón.

El presidente del Principado asistirá mañana al acto de inauguración. La asistencia sanitaria comenzará el lunes

Los vientos empezaron a tornarse favorables «en torno a 2018». Hubo anuncios de que las obras comenzarían en 2019. Luego los plazos fueron alargándose. 2020. 2021. 2022. Finalmente, los trabajos –tras un incremento del presupuesto, hasta los 4,3 millones de euros– comenzaron en la primavera de 2023. Inicialmente, con un plazo de ejecución de 18 meses. Plazo que se ha superado con creces, poniendo a prueba una vez más la paciencia de unos vecinos que, no obstante, reconocen que contar con el consultorio –«y esperemos que en septiembre con el colegio»– es «todo un hito». Aunque haya tardado quince años.