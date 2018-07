Los coordinadores de los ambulatorios insisten en reagrupar las urgencias Consideran que el sistema actual no cumple los mínimos para garantizar una correcta atención y defienden los beneficios de su propuesta P. SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 25 julio 2018, 02:57

Calidad por delante de cantidad. Ese es el principal argumento esgrimido por los coordinadores de los centros de salud de Gijón y con el que esperan convencer a usuarios y asociaciones vecinales de que la reagrupación de las urgencias en cuatro únicos centros es la vía indicada para mejorar el servicio. Un servicio que actualmente califican de «insuficiente» y que afirman pone en riesgo la salud de los pacientes. «El aumento de la demanda de atención urgente ha desbordado por completo un dispositivo concebido hace treinta años, empeorando la calidad de atención al usuario», afirman en una carta remitida a EL COMERCIO.

De esta manera, la alternativa propuesta por estos profesionales de limitar el número de Puntos de Atención Continuada (PAC) se correspondería a su vez con un aumento de personal en cada uno de ellos. «Muchas veces ocurre que el médico de un centro de urgencias tiene que atender una petición a domicilio, por lo que, al ser el único disponible, se corre el riesgo de que una persona que precise atención inmediata acuda al centro y se encuentre con que el equipo sanitario y enfermera están fuera y probablemente tarden en regresar», aluden.

Por ello, los coordinadores realizan un llamamiento «a todos los partidos y colectivos ciudadanos» para que reconsideren una posición «basada en temores infundados» y colaboren en la implantación del nuevo modelo. «Desgraciadamente, la falta de comprensión de ésta reorganización por parte de algunas entidades vecinales ha dado al traste con esta propuesta, en lo que sentimos como la pérdida de una gran oportunidad para que los ciudadanos de Gijón suban un escalón respecto a la calidad de la atención en uno de nuestros servicios básicos como es la sanidad», concluyen.

«Que le expliquen a los vecinos que no supone un gran recorte», responde la FAV

«Manipulan y señalan»

Por su parte, desde la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), quienes desde el principio mostraron una rotunda oposición a la disminución de los centros de urgencias en la ciudad, consideran que este nuevo intento por parte de los profesionales sanitarios se corresponde con «una campaña de manipulación y señalamiento premeditado al movimiento vecinal».

La asociación vecinal no se cree los beneficios que los coordinadores aseguran que podría conllevar esta reagrupación, y defienden la unidad vecinal con respecto a la negativa al cambio. «Si esta reforma es tan positiva como dicen y la Gerencia y los profesionales están tan convecidos de sus bondades, la FAV les invita a ir barrio por barrio explicando a los vecinos que pasar de once a cuatro centros de atención continuada abiertos por la tarde no supone un recorte ni una pérdida de servicios básicos», afirman irónicamente.

Respecto a las informaciones vertidas desde diferentes partes involucradas en el conflicto en las que se afirmaba que no existía un consenso total de las asociaciones vecinales a la hora de oponerse a esta reforma, la FAV ha querido dejar claro que, «pese a que existen pluralidad y posiciones variadas», predomina una posición profundamente cohesionada. «Desde que arrancamos el compromiso público del propio consejero de Sanidad, hemos sido testigos de diferentes niveles de interferencia e injerencia en la posición de unidad que habíamos logrado en este asunto», denuncian.