«Ninguna mujer debería dejar de correr por miedo»

No correr de noche, evitar áreas poco iluminadas, ir por zonas concurridas. Las mujeres que corren revisten su miedo de prudencia. Según un estudio elaborado por la revista Runnners World en colaboración con EdP, nueve de cada diez mujeres se sienten inseguras cuando practican este deporte en solitario.Temen ser acosadas, o peor, temen que Laura Luelmo no sea la última que sale a correr y no vuelve. A la mayoría les aporta tranquilidad hacerlo acompañadas. Y precisamente eso es lo que han hecho esta mañana en Gijón casi cien mujeres asturianas.

Animadas por la periodista Cristina Mitre, embajadora de la plataforma web 'Sincronizadas', se calzaron las zapatillas deportivas y acudieron a las diez de la mañana al 'Kilometrín'. «A través de esta herramienta, que busca la plena incorporación de la mujer al deporte, las mujeres se pueden poner en contacto con otras para quedar a correr», explicó Mitre. Porque «en el ejercicio de nuestras libertades, ninguna mujer debería dejar de correr». «Somos libres para hacerlo, es un derecho que en este país nos ha costado más de treinta años conquistar», remarcó a las participantes. «Ojalá nadie deje de practicar porque tenga miedo o no se sienta segura», deseó.

Puede que no dejen de hacerlo, pero muchas ven coartada su libertad de alguna forma, precisamente por ese pavor a que ocurra lo peor. Es el caso de María Amado, que hace ya mucho tiempo decidió «no salir por la noche, por prudencia». «Corro por el Kilometrín, por los alrededores del Grupo, pero en invierno nunca cuando ha oscurecido», confiesa. A la ovetense Beatriz González esta situación le parece «totalmente injusta». «Creo que lo mejor es animar a la gente a que olvide el miedo, porque no podemos vivir así. Una puede elegir cómo correr, si hacerlo solo o acompañado, pero esa elección no debe estar llevada por el miedo». Reconocen que es difícil, más aún cuando en la memoria de todas está esa maestra que nunca cumplirá los 27 y a la cual dedicaron un minuto de silencio antes de echarse al 'Kilometrín'.