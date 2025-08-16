El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bancos de la playa de Poniente donde la joven francesa fue atendida tras los hechos. Jesús Manuel Pardo

La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»

Recurrirá su ingreso en prisión provisional al estimar que «no hay riesgo de fuga». La denunciante, de 19 años, ya está en Francia

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:57

El acusado de agredir sexualmente a una joven francesa de 19 años la madrugada del 13 al 14 de agosto en Gijón ha ... pasado este viernes a prisión provisional. La orden fue decretada por la jueza de guardia de acuerdo con la petición de la acusación particular, a pesar de que la Fiscalía había solicitado la libertad vigilada para el ahora encarcelado, de 21 años. La defensa, que recurrirá, alega que «no hay pruebas objetivas» de los delitos que se le imputan.

