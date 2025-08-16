La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»

El acusado de agredir sexualmente a una joven francesa de 19 años la madrugada del 13 al 14 de agosto en Gijón ha ... pasado este viernes a prisión provisional. La orden fue decretada por la jueza de guardia de acuerdo con la petición de la acusación particular, a pesar de que la Fiscalía había solicitado la libertad vigilada para el ahora encarcelado, de 21 años. La defensa, que recurrirá, alega que «no hay pruebas objetivas» de los delitos que se le imputan.

Según defiende la abogada del acusado «no hay riesgo de fuga» ya que se trata de un joven domiciliado en Gijón, sin antecedentes penales y con trabajo en la ciudad.

Como marca el protocolo de agresiones sexuales, la joven fue atendida esa misma madrugada y fue trasladada al Hospital de Cabueñes para someterla a una exploración física. Asimismo, se le realizó una segunda exploración pasadas veinticuatro horas. Según explica la defensa, de esas dos exploraciones no se hallaron «pruebas objetivas» de que hubiera sido víctima de una violación.

«Colaborativo»

Según la versión de la víctima, que no habla bien español, conoció a su agresor la misma noche de los hechos en un discobar del entorno de Fomento. Ambos fueron captados por las cámaras de seguridad entrando por separado a un mismo local de ocio nocturno. De acuerdo con el testimonio de la joven francesa, que ya se encuentra en su país, ella y el presunto agresor se dirigieron juntos hacia el paseo de Poniente.

Llegados a este punto, difieren las versiones. Mientras ella alega que el joven la forzó en contra de su voluntad cometiendo un hecho delictivo, este desmiente que eso ocurriera e indica que «no hubo penetración». La defensa recalca que el joven se mostró «colaborativo» en todo momento.