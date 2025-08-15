El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bancos de la playa de Poniente donde la joven francesa fue atendida tras los hechos. Jesús Manuel Pardo

Grave suceso en plena Semana Grande

Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón

La denunciante conoció a la persona que la forzó en contra de su voluntad en un discobar de Fomento. El individuo, que fue grabado por las cámaras de seguridad de la zona, ya ha pasado a disposición judicial

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:34

La Policía Nacional de Gijón detuvo ayer a una persona por su implicación en una agresión sexual en Poniente, durante la madrugada del miércoles ... al jueves, que fue denunciada por una joven francesa de 19 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés
  2. 2 Máxima alerta en Genestoso, en Cangas del Narcea, por el paso del fuego a la zona de Cacabiecho: «Está descontrolándose la situación»
  3. 3

    El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico
  4. 4

    De templo del disco a paraíso del hojaldre en la Plazuela, en Gijón
  5. 5

    El Sporting ultima el fichaje del extremo Dani Luna
  6. 6

    Las salidas al Muro por Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia serán «islas verdes»
  7. 7 Récord de calor en Asturias en plena oleada de incendios: se prevé una de las jornadas más cálidas en 53 años
  8. 8 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  9. 9 Hallan en buen estado a los tres ganaderos desaparecidos en el incendio de León
  10. 10 Tensión en Gijón por un perro al borde de la ventana de un tercer piso, en El Coto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón

Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón