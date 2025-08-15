La Policía Nacional de Gijón detuvo ayer a una persona por su implicación en una agresión sexual en Poniente, durante la madrugada del miércoles ... al jueves, que fue denunciada por una joven francesa de 19 años.

Según la versión de la víctima, que no habla bien español, conoció a su agresor la misma noche de los hechos en un discobar del entorno de Fomento. Ambos fueron captados por las cámaras seguridad entrando por separado entrando a un local de ocio nocturno.

De acuerdo con el testimonio de la joven francesa tras conocerse víctima y agresor se dirigieron juntos hacia el paseo de Poniente, algo que sí pudo ser consentido. Sin embargo, en algún momento ese acompañante con el que acababa de presentarse la forzó en contra de su voluntad cometiendo un hecho delictivo.

Como marca el protocolo de agresiones sexuales en estos casos, la joven fue atendida la misma madrugada de los hechos. Estuvo esperando a las llegada de la Policía Nacional en los bancos situados junto a la playa de Poniente y posteriormente fue trasladada al Hospital de Cabueñes para someterla a una exploración física. Una persona que no tenía relación con el agresor la ayudó en labores de intérprete con los agentes.

Inmediatamente la Policía Nacional empezó con las primeras pesquisas buscando al presunto agresor en los bares de copas de Fomento con la descripción dada por la víctima. También se pidieron las grabaciones nocturnas de los negocios que enfocan a la playa de Poniente, lo que permitió horas después arrestar al único sospechoso de la comisión de los hechos.

El presunto agresor, según confirmaron fuentes policiales a EL COMERCIO, ya ha pasado a disposición judicial. Al parecer, este varón quedó en libertad tras prestar declaración en el juzgado de guardia.