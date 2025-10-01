El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajos de derribo en la calle Daoiz y Velarde para desarrollar una nueva promoción residencial. Andrés Vicente Carús

Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas

Construcciones Manuel Esteves promueve en un solar de Daoiz y Velarde un proyecto residencial que expondrá en las zonas comunes óleos del pintor asturiano Julio Magdalena, artista que dará nombre al complejo

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:13

El barrio gijonés de El Natahoyo lleva tiempo llamado a convertirse en protagonista de una 'nueva centralidad' en Gijón por su cercanía a ... la futura estación intermodal y a los desarrollos residenciales previstos sobre los terrenos del 'solarón'. De ahí que el antiguo barrio fabril también esté despertando el interés de las empresas constructoras por el plan de Naval Azul, que generará en pleno corazón del barrio, en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón, un área de actividad empresarial donde las industrias limpias orientadas a la economía azul convivirán con otros servicios terciarios en un espacio abierto a la ciudadanía.

