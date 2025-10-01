Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas

El barrio gijonés de El Natahoyo lleva tiempo llamado a convertirse en protagonista de una 'nueva centralidad' en Gijón por su cercanía a ... la futura estación intermodal y a los desarrollos residenciales previstos sobre los terrenos del 'solarón'. De ahí que el antiguo barrio fabril también esté despertando el interés de las empresas constructoras por el plan de Naval Azul, que generará en pleno corazón del barrio, en los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón, un área de actividad empresarial donde las industrias limpias orientadas a la economía azul convivirán con otros servicios terciarios en un espacio abierto a la ciudadanía.

En ese contexto se ha puesto en marcha un nuevo proyecto residencial en el solar que ocupaban dos viejos inmuebles con pisos en planta baja y primera de la calle Daoiz y Velarde (números 24 y 26), que acaban de ser demolidos para levantar un nueva promoción de 14 viviendas. La empresa Construcciones Manuel Esteves proyecta un edificio de cuatro plantas más bajocubierta que albergará pisos de entre 62 y 103 metros cuadrados que oscilan entre los 233.000 y los 284.500 euros (de 2.740 a 3.715 euros por metro cuadrado).

Librería JC Vázquez Baratijas

El nuevo edificio llevará el nombre del pintor asturiano Julio Magdalena Marina, que vivió en esa misma calle que evoca los nombres de dos héroes de la Guerra de la Independencia contra la invasión napoleónica. La familia Magdalena García y la fundación que vela por su legado artístico ha donado varios óleos originales del pintor que embellecerán las zonas comunes del edificio y formarán parte del patrimonio de la comunidad.

En el bajo del número 24 de Daoiz y Velarde estuvo entre 1975 y 1986 la librería JC Vázquez Baratijas. Era una librería donde se vendía de todo: prensa, revistas, juguetes, chuches, papelería... Estaba abierta todos los días del año de lunes a domingo y tras su cierre nunca se volvió a abrir ningún otro negocio en el local comercial. La familia propietaria vivía justo encima.

El proyecto parte de la premisa de ofrecer a sus residentes viviendas funcionales, confortables y adaptadas a las necesidades actuales. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio detallado de la distribución interior, y se ha dotado al edificio de sistemas de alto rendimiento y envolventes térmicas que favorecen un consumo energético eficiente, económico y respetuoso con el medio ambiente.

La nueva promoción ha sido concebida con un uso exclusivamente residencial, para evitar las posibles molestias derivadas de la presencia de locales comerciales en planta baja. Además se han previsto plazas de garaje y trasteros para los vecinos que lo deseen.

La misma empresa constructora está desarrollando otro proyecto en el entorno de Naval Azul de gran impacto modernizador para el barrio en la intersección de la avenida de Galicia con la Travesía del Mar: el edificio del antiguo bar La Barca. De ruina degradada ha pasado a emblema del cambio urbanístico en El Natahoyo con pisos que se venden a 4.000 euros el metro cuadrado.