Entorno del parque de El Lauredal. A. García

Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón

El agresor fue detenido por la Policía Nacional en el mismo lugar

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:56

Un menor de edad fue detenido ayer por la tarde en el parque de El Lauredal, en Gijón, por agredir con un arma blanca a una joven, también menor. El violento episodio tuvo lugar pasadas las 8 de la tarde. La rápida intervención de la Policía Nacional posibilitó la detención del agresor en el mismo lugar.

La víctima sufrió un corte, a priori superficial, y fue trasladada a un centro sanitario.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la fiscalía de Menores. La Policía Nacional investiga ahora la relación entre el agresor y la víctima.

