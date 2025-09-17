Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón El agresor fue detenido por la Policía Nacional en el mismo lugar

Un menor de edad fue detenido ayer por la tarde en el parque de El Lauredal, en Gijón, por agredir con un arma blanca a una joven, también menor. El violento episodio tuvo lugar pasadas las 8 de la tarde. La rápida intervención de la Policía Nacional posibilitó la detención del agresor en el mismo lugar.

La víctima sufrió un corte, a priori superficial, y fue trasladada a un centro sanitario.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la fiscalía de Menores. La Policía Nacional investiga ahora la relación entre el agresor y la víctima.

