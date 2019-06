Detenido en Gijón un joven de 20 años por robar ordenadores en un colegio La investigación se inició con la denuncia de la directora del centro EL COMERCIO Gijón Miércoles, 12 junio 2019, 15:39

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un vecino de Gijón de 20 años de edad por robar dos ordenadores en un centro docente del barrio de Roces.

La investigación se inició con la denuncia de la directora del centro que daba cuenta de que durante el fin de semana habían forzado una ventana tipo corredera del piso superior y habían sustraído dos ordenadores portátiles que se encontraba en una de las aulas del colegio.

Los trabajos realizados por agentes de la Policía Judicial permitieron averiguar que el autor era un joven con antecedentes por robo que había conseguido vender los efectos robados por menos de 100 euros cada uno. Los investigadores pudieron recuperar uno de los ordenadores en una tienda de segunda mano de Gijón y reintegrarlo al centro educativo.

El arrestado negó haber sido el autor del robo y dijo que dos chicos con los que coincidió por la calle, a los que no conocía , que no había visto nunca, ni había vuelto a ver desde ese día, le habían ofrecido venderle los dos ordenadores por 50 €uros y él , sin preguntarles el origen porque creyó que eran suyos los había adquirido pero no había participado en la ejecución del robo. Ante los agentes no supo describir a estas personas ni aportar ningún dato que ayudara a su identificación, lo que venía a corroborar que sus excusas carecían de todo fundamento que justificaran que tuviera los aparatos en su poder.