La dirección de Emulsa, dispuesta a negociar con los trabajadores

El director gerente de Emulsa, Ramón García Cañal, salió este martes al paso de las declaraciones del comité de empresa de Emulsa en ... las que anunciaron más movilizaciaciones e incluso la convocatoria de «paros intermitentes» en verano por la externalización de determinados servicios. García Cañal rechazó que se hable de privatizaciones al referirse a un «contrato externo de refuerzos puntuales en dos casos muy concretos». Además, señaló que «Emulsa lleva practicando estas contrataciones externas desde hace más de veinte años».

Puso como ejemplo «desde la exclusión definitiva de la encomienda de Parques y Jardines y el mantenimiento en la zona periurbana y rural; hasta la limpieza y desinfección de las fuentes ornamentales de Gijón llevadas a cabo en el anterior mandato, en 2021, y los trabajos de señalización viaria con la implantación del Cascayu, por 121.000 euros, además de muchos trabajos de poda y arboricultura».

El director de Emulsa aseguró que «se ha hecho todo lo posible por atender con medios propios las necesidades de los servicios de desratización y limpieza de contenedores». «Se han realizado convocatorias que han resultado desiertas y lo que no podemos aceptar es que sea la salud de todos los gijoneses la que sufra las consecuencias de un conflicto sindical», añadió.

García Cañal insistió en que «la voluntad de negociación por parte de la empresa no se ha interrumpido nunca y no es voluntad de la dirección ni de la presidencia romper esas relaciones ante una parte social que en ocasiones mantiene posiciones discordantes entre sí, pues no hay que olvidar que son siete sindicatos con visiones distintas entre ellos».