Los trabajadores de Emulsa harán «paros intermitentes» en verano

El conflicto en el seno de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) por la externalización de determinados servicios, como el ... de desratización y desinsectación en el alcantarillado que ha sido adjudicado a Lacera, parece que acabará no solo en más movilización, sino en la convocatoria de «paros intermitentes» en época estival. Así lo confirmaron este martes los integrantes del comité de empresa de Emulsa, que comparecieron en una rueda de prensa para defenderse de los argumentos esgrimidos durante los últimos días por el concejal popular y presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles, sobre las demandas de los trabajadores, que la semana pasada se manifestaron por las calles de Gijón contra las políticas de Foro y PP en esta empresa pública. Además, la representación de los trabajadores remarcó que «el coste de externalización del servicio de desratización es superior al de tener un operario fijo todo el año».

En su comparecencia, el secretario del comité, David del Amo García, aseguró que «en este momento el diálogo con la empresa es nulo» y que «han sido las decisiones unilaterales de la dirección las que nos lleva a esta situación», en la que continuarán las movilizaciones y «aunque nunca ha sido nuestra intención, nos planteamos paros en verano, una época en la que se tiene que notar la carencia del servicio lo máximo posible». «Serían intermitentes para no dañar en exceso ni a la plantilla ni a la ciudadanía, pero es fundamental visibilizar esta situación», remarcó David del Amo, que también aseguró que han acordado pedir reunirse con los comités de otras empresas municipales «que están en situación similar» para intentar lograr acuerdos .

Por su parte, Patricia Menéndez Campa, presidenta del comité de empresa, leyó un escrito en el que dan respuestas a las declaraciones de Rodrigo Pintueles de los últimos días, entre los que niegan el absentismo. «Estar de baja no es faltar al trabajo, es ejercer un derecho amparado por la ley», afirmó. Además acusó a la empresa de no poner ningún medio para mejorar la tasa del 12,17% de absentismo de 2024. También aseguró que entre 2023 y 2024 «se incrementó el número de accidentes dentro de Emulsa un 60%, siendo Pintueles ya presidente, y no ha tomado ninguna medida para solucionar esta situación».

Ante la calificación de trabajadores «privilegiados» utilizada por el edil popular, Patricia Menéndez afirmó que la de Emulsa es «una plantilla que se levanta de madrugada, trabaja fines de semana y festivos y afronta trabajos muy duros, a menudo insalubres y físicamente exigentes». «Comparar sueldos sin mencionar riesgos, turnos, nocturnidad o desgaste físico es manipular la realidad», añadió.

Desde el comité de Emulsa insistieron en considerar «privatizaciones encubiertas» los refuerzos en desratización y lavado de contenedores. En el primer caso aseguran que «no se tomaron las medidas adecuadas tanto en la formación como en las condiciones para ese puesto y no nos consta que se estén tomando para que no vuelva a producirse peses a la próxima externalización».

Respecto al lavado de contenedores, «podía haberse aplicado una movilidad temporal para cubrir bajas por enfermedad, pero no se hizo y se optó por la externalización directa», aseguró Patricia Menéndez, que también achacó el problema a que «los nuevos camiones adquiridos por la empresa no son compatibles con los contenedores». «Solo el camión 480 funciona correctamente, el resto rompe la tapa del contenedor al lavar», afirmó.

La presidenta del comité de empresa de Emulsa negó que no quieran negociar la renovación del convenio colectivo, sino que «hemos pedido una mediación externa y una auditoría de la relación de puestos de trabajo para que se ajuste a la realidad». «No han querido tenerlo en cuenta, por lo que entendemos que no hay voluntad de diálogo por su parte en ningún momento», dijo.

También negó «estrategia partidista» en las decisiones del comité de empresa, «que se toman de forma colectiva» y afeó a Rodrigo Pintueles «ridiculizar la lucha obrera por el sueldo que tenga quien la ejerce», en relación a las críticas a la manifestación de los trabajadores.

Los trabajadores de Emulsa quisieron poner el acento en que son una plantilla que «trabaja cada día para que Gijón esté limpio, funcione y sea una ciudad más habitable», pero se mostraron tajantes en que «habrá respuesta y seguirá la movilización, si no hay respeto ni negociación» por parte de la empresa.