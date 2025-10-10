Dos meses de obra y 40.000 euros para mejorar un tramo de la senda del Cervigón

Iván Villar Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 22:54 Comenta Compartir

El servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente que encabeza Rodrigo Pintueles, ha licitado por 43.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses las obras para la mejora del tramo de la senda del Cervigón que va desde la casa de Rosario Acuña hasta el parque de la Providencia. El año pasado este paseo litoral cumplió 25 años con numerosos desperfectos a lo largo del trazado que ahora el Ayuntamiento pretende solventar.

«El tramo comprendido entre la Casa de Rosario Acuña y el Parque de La Providencia es uno de los más transitados debido a su cercanía a la ciudad, las playas y diversas áreas recreativas, y esta elevada frecuencia de uso, unida al paso del tiempo y a la exposición continua a condiciones climáticas adversas (salinidad, viento, lluvias torrenciales), ha dado lugar a un progresivo deterioro del firme, las barandillas y el mobiliario urbano», señala el proyecto de mejoras redactado para el servicio de Parques y Jardines por la empresa de ingeniería forestal Foresting. El documento detalla que «se han identificado pérdidas de materiales, desgaste superficial del pavimento, desajustes en los sistemas de protección y presencia de elementos en mal estado o inexistentes», problemas que no solo inciden «en la percepción de calidad del espacio», sino también «en la seguridad de los usuarios». Y recuerda que, aunque a lo largo de los últimos años se han acometido intervenciones puntuales de mantenimiento, «no se ha abordado una actuación global» como la que se pretende ahora para este tramo«.

Ampliar Tramo de escaleras inutilizado que se desmontará y se rellenará con tierra. Pardo

En los puntos donde «su estado de conservación suponga un riesgo para la seguridad de los usuarios» se retirarán las barandillas de tipo 'poste y travesaño' fabricadas en madera, que presentan «problemas de estabilidad, podredumbre o desplazamiento». En su lugar se colocará una nueva barandilla de plástico reciclado, lo que servirá además para probar este tipo de material «en un entorno litoral de alta exposición climática». Se recurrirá también a plástico reciclado para sustituir los tablones dañados de los bancos existentes a lo largo de este tramo de senda. Además se repondrá el pavimento de encachado de piedra donde falten piezas o se aprecien daños superficiales y se limpiarán y acondicionarán cunetas. Como actuación puntual el proyecto también incluye la retirada de las escaleras en mal estado e inutilizadas en las proximidades de la playa de Peñarrubia, que corresponden a un trazado secundario que se rellenará con tierra, anulándolo de forma definitiva.

