El edil de Urbanismo de Gijón: «Un espacio gastro tiene visos de encaje en el Mercado del Sur»

El concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, aseguró ayer que el espacio gastro que un grupo de empresarios ... hosteleros promueven en la primera planta del Mercado del Sur «tiene visos de encaje» con vistas a ampliar la oferta gastronómica gijonesa.

Martínez Salvador aseguró ser conocedor del ambicioso proyecto en el que se viene trabajando desde hace meses porque tiene trámites urbanísticos tanto en el Ayuntamiento como en el Principado, al ser el Mercado del Sur un edificio catalogado con protección integral. En el caso gijonés, indicó, tendrá que pronunciarse en su momento la comisión municipal del catálogo.

En cuanto a la propuesta en sí, avanzada en exclusiva por EL COMERCIO, el edil de Foro reconoció que la ve con buenos ojos. «En la actualidad, esa planta del Mercado del Sur está totalmente infrautilizada, prácticamente sin actividad, y un mercado gastronómico de este tipo, al estilo del que hay en otras ciudades españolas, puede ser un buen recurso tanto para la población local como también para atraer al turismo».

El anteproyecto para convertir la primera planta del Mercado del Sur en espacio gastronómico gijonés, que cuenta ya con el visto bueno del Ayuntamiento, lleva la firma del arquitecto gijonés Ignacio Peón Tamargo. Plantea una intervención interior para cubrir totalmente el suelo de esa planta hasta alcanzar los 2.294 metros cuadrados de superficie construida, que sería diáfana y daría cabida a un total de 691 personas. La oferta gastronómica incluiría restaurantes, algunos con comedores amplios, y locales más pequeños dedicados al sushi, las pizzas, los kebab y las hamburguesas. Espacios de café para tomar y llevar, así como una vinoteca y una coctelería también forman parte de un proyecto que, ademas de escollos burocráticos para conseguir licencias tiene que sortear el obstáculo de la multipropiedad del Mercado del Sur.