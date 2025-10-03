El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Aspecto que presentaba este jueves la primera planta del Mercado del Sur, sin ningún uso. Jesús M. Pardo

Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón

Piden cambios en los estatutos que rigen la multipropiedad del edificio para avanzar en un proyecto «viable y preparado»

Carlos Amado
Marcos Moro

Carlos Amado y Marcos Moro

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:45

Un ambicioso proyecto integrado por empresarios locales pretende convertir la primera planta del Mercado del Sur de Gijón en un espacio gastro con diferentes ... propuestas hosteleras y de ocio a través de una profunda remodelación del espacio, que podría abrir sus puertas a finales de 2026. Sin embargo, este planteamiento, que en palabras de su promotor «es viable y está listo», ha tropezando con el peculiar modelo de gestión de la multipropiedad que rige el histórico edificio de la plaza del Seis de Agosto, que cuenta con medio centenar de pequeños propietarios, organizados en seis comunidades diferentes que comparten un presidente.

