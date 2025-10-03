Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón

Un ambicioso proyecto integrado por empresarios locales pretende convertir la primera planta del Mercado del Sur de Gijón en un espacio gastro con diferentes ... propuestas hosteleras y de ocio a través de una profunda remodelación del espacio, que podría abrir sus puertas a finales de 2026. Sin embargo, este planteamiento, que en palabras de su promotor «es viable y está listo», ha tropezando con el peculiar modelo de gestión de la multipropiedad que rige el histórico edificio de la plaza del Seis de Agosto, que cuenta con medio centenar de pequeños propietarios, organizados en seis comunidades diferentes que comparten un presidente.

El promotor de este proyecto, que aglutina a varios inversores entre los que hay empresarios hosteleros con locales en la ciudad y en otras localidades de Asturias, aseguró a EL COMERCIO que ha decidido echar el freno hasta que «se arreglen los problemas internos» en la comunidad de propietarios. «Hemos presentado un proyecto viable para un espacio que lleva vacío 23 años y lo hacemos para que todos ganen, facilitando un flujo de gente a este espacio», comenta el promotor, acerca de su propuesta para convertir el Mercado del Sur en un atractivo turístico más de la ciudad.

La propuesta sigue el ejemplo de propuestas similares como los mercados de San Miguel en Madrid o el de La Boquería en Barcelona, «que ya funcionan con éxito y que va a ser muy bueno para Gijón y para Asturias». Han integrado a los siete pequeños propietarios de la planta primera en el proyecto, cuya tramitación administrativa está en marcha, tanto ante el Ayuntamiento como en el Principado, después de cerrar la financiación para la adquisición de los 330 metros cuadrados de locales y oficinas sin ningún tipo de uso que estaba a la venta en conjunto. Pero se han encontrado «con trabas y problemas» en otros propietarios, lo que han llegado a ejemplificar como un «reino de taifas» en el que «cada uno va a lo suyo». Aunque el importe de la operación no ha trascendido, en 2019 se ofertaba por una cantidad cercana al millón de euros.

Estatutos «inamovibles»

Entre los problemas con los que se han encontrado los empresarios impulsores de este nuevo espacio hostelero estarían la necesaria ampliación de los horarios de acceso al recinto y unos estatutos del Mercado «inamovibles». El promotor ha trasladado a la comunidad la propuesta de una modificación estatutaria, con un planteamiento de que elaborar dos estatutos, uno para cada una de las plantas del edificio, así como la realización de una auditoria externa.

«Que solucionen sus problemas de gobierno y así se sabrá que todo está bien y quedarán identificados los palos en las ruedas», reflexiona el promotor, que se muestra tajante a la hora de afirmar que en el momento actual el proyecto «está paralizado». «Tenemos todo preparado, pero en esta situación no vamos a hacer nada», asegura.

Sushi, burgers y vinoteca

El proyecto para convertir la primera planta del Mercado del Sur en un espacio gastronómico y de ocio, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, plantea una compleja obra para cubrir totalmente el suelo hasta alcanzar una superficie construida de 2.294 metros cuadrados que sería diáfana, aunque con distintos espacios para cada propuesta. Entre ellas, figuran restaurantes, algunos con comedores amplios, y otros más pequeños, entre ellos los dedicados al sushi, las pizzas, los kebab y las hamburguesas. Espacios de café para tomar y para llevar, así como una vinoteca y una coctelería completarían la nueva oferta, que también reserva espacio para almacenes, vestuarios y una pequeña sala de reuniones para el personal.

Gestión privada

El edificio, actualmente, se gestiona desde la iniciativa privada y está dividido en seis comunidades de propietarios. Hasta la fecha no han cuajado los proyectos para abrir en esa primera planta mercados gastronómicos a semejanza de los que triunfan en otras ciudades. En 2021 la empresa de la industria musical Bring The Noise, de origen gallego pero afincada en Gijón y promotora de eventos como el Tsunami Xixón, proyectó una inversión de 1,3 millones de euros para que la inutilizada primera planta albergara una zona de hostelería con actuaciones y exposiciones de artistas locales emergentes para convertirlo «en un mercado contemporáneo, caracterizado por la oferta gastronómica y cultural».

El Mercado del Sur fue la primera plaza de abastos cubierta de la ciudad. Su construcción comenzó en 1898 y se inauguró al año siguiente. La última reforma, que data de 2001, permitió añadir una altura más al edificio y habilitar parte del recinto como centro comercial.