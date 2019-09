La embarazada no llevó un seguimiento médico Viernes, 27 septiembre 2019, 02:13

Ocultó su embarazo a su entorno y no llevó un seguimiento médico durante la gestación. Al parecer, Silvia A. M., la joven de 28 años acusada de matar a su hijo recién nacido, no habría acudido ni en una sola ocasión al centro de salud ni a al ginecólogo para realizar un seguimiento de la gestación. Según determinó la autopsia que los médicos forenses realizaron al cadáver, se trató de un embarazo a término, es decir, de cuarenta semanas, y el bebé estaba sano. Era un niño de unos tres kilos de peso que no presentaba ninguna malformación y con buen estado de salud. Murió por las lesiones internas provocadas con un objeto punzante.