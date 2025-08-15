Emulsa recoge 2.500 kilos de basura la Noche de los Fuegos de Begoña De ellos, 550 fueron en San Lorenzo, 1.450 en Poniente, 300 en Cimavilla y 200 en la plaza del Marqués

Eva Hernández Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 22:35 Comenta Compartir

Tras la Noche de los Fuegos de Begoña, las calles de Gijón se llenaron de miles de personas que disfrutaron de la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Estas celebraciones dejaron en las calles kilos de basura que fueron recogidos por el operativo de Emulsa. En total, solo en la noche se calcula que los trabajadores recogieron 2.500 kilos.

De ellos, 550 fueron en San Lorenzo, 1.450 en Poniente, 300 en Cimavilla y 200 en la plaza del Marqués. Tras el espectáculo pirotécnico, diez operarios realizaron una primera limpieza en paseos y en las playas de San Lorenzo y Poniente. Durante la tarde de ayer, 23 operarios de Higiene Urbana se desplegaron en la zona de mayor afluencia para realizar labores de repaso.

Temas

EMULSA