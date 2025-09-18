El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María Jesús Martínez Carvajal, presidenta de la Asociación de Vecinos 'Santiago' de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña. Joaquín Pañeda

Escepticismo vecinal ante el anuncio del derribo de las instalaciones del Soccer World en Gijón

Los vecinos de Nuevo Gijón recuerdan que llevan esperando desde 2019: «Hasta que no lo vea no lo creo», dice su presidenta

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:38

Los vecinos de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña acogen el anuncio del derribo del Soccer World realizado por el Ayuntamiento días atrás con total escepticismo. Sin noticias oficiales acerca de este anuncio que viene a satisfacer una histórica demanda vecinal, desde la Asociación de Vecinos 'Santiago' se ponen «cuanto menos, a la espera». Su presidenta, María Jesús Martínez Carvajal, recuerda que «llevamos peleando por ello desde el 2019, así que hasta que no lo vea no lo creo».

Los vecinos tienen motivos para desconfiar de los planes anunciados por el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. «Desde el año pasado, hay un dinero destinado para el arreglo del parque de Avelino Vidal y todavía estamos esperando a que lo hagan», argumenta la presidenta vecinal para justificar las dudas sobre el futuro de las degradadas instalaciones deportivas cerradas desde hace casi cinco años y cuyo arreglo ha sido una constante reivindicación de los vecinos de Nuevo Gijón.

El Ayuntamiento anunció el pasado 4 de septiembre su intención de derribar unas instalaciones convertidas en una escombrera tras años de vandalismo y abandono para su posterior adecuación. Bajo la coordinación de la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, que también asumirá su ejecución, se espera que los trabajos comiencen en 2026.

