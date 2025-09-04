Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón La idea es que los trabajos en las instalaciones, que se encuentran muy deterioradas, comiencen en 2026

Tras años de protestas vecinales por el estado de las instalaciones del Soccer World, ubicadas en el barrio de Nuevo Gijón, el Ayuntamiento ha decidido derribarlas. Las instalaciones llevan años cerradas sin actividad alguna por lo que el abandono acabó siendo un foco de preocupación para los vecinos de la zona, quien reclamaban que se hiciera algo.

Pintadas, desperfectos, maleza, basura acumulada... Es la imagen que presenta actualmente en Soccer World. Según ha informado el Consistorio tras el derribo de las instalaciones hay un compromiso «de limpiar la zona, garantizando plenamente las condiciones de salubridad y ornato».

La concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales será quien asuma la coordinación y ejecución de los trabajos y la idea que manejan es que estos comiencen en 2026.

«Este gobierno está aquí para tomar decisiones y dar respuesta a los problemas de la ciudad; adecentar esta zona es una reivindicación histórica de la zona sur y vamos a cumplirla», dice el concejal Gilberto Villoria.

