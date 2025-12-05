Nuevo récord de la Escuela de Hostelería de Gijón: un cocodrilo de mazapán de 180 kilos La pieza ha sido elaborada por los alumnos del centro de formación profesional como parte del curso de pastelería, repostería y confitería. Se pondrá a la venta el 12 de diciembre en la tienda de Navidad

Nuevo récord de la Escuela de Hostelería de Gijón, con la elaboración de un cocodrilo de mazapán de 180 kilos. Los alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo, con motivo de las próximas fiestas navideñas, se han puesto manos a la obra y han elaborado un enorme cocodrilo, que supera con creces al del pasado año, que pesó 105 kilos.

Lo han elaborado como parte de una actividad práctica más del alumnado del segundo curso del ciclo formativo de Pastelería, repostería y confitería, explicó el director del centro, Roberto Suárez Malagón.

Se trata de una pieza de repostería que lleva tres tipos de turrones distintos: nata, yema y chocolate, envuelto con mazapán tradicional. «Todos ellos están elaborados con almendra tipo marcona cien por cien, lo que les confiere la categoría de calidad suprema».

Quienes lo han cocinado son alumnos del 2º curso del ciclo formativo de Pastelería, repostería y confitería. El cocodrilo estará expuesto en la Escuela de Hostelería de Gijón, en el paseo de Begoña, hasta el próximo martes al mediodía que se desmontará para prepararlo para su venta en la tienda de pastelería del propio centro. El viernes 12 de diciembre se abrirá dicho local al público, en horario de mañana y como parte de las actividades de Navidad, para vender el cocodrilo en porciones al peso y diferentes especialidades navideñas (turrones, mazapanes, polvorones, roscos de vino, cascarillas…) elaboradas por el propio alumnado de pastelería y cocina.