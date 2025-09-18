Evacúan a un bañista de San Lorenzo por una picadura de medusa El hombre, que estaba nadando en aguas abiertas en Gijón, fue trasladado por los sanitarios al hospital debido a los síntomas que presentaba

E. Cuesta Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:29

Los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) evacuaron la tarde del miércoles a un bañista de la playa de San Lorenzo, en Gijón, que al parecer sufrió una picadura de medusa. El incidente tuvo lugar sobre las 8 de la tarde. Según los testigos, el hombre, que estaba nadando en el mar recibió una picadura y necesitó la asistencia de los servicios sanitarios.

En una primera exploración, los facultativos consideraron que a la vista del estado que presentaba el herido era necesario ser trasladado al hospital.

La presencia de medusas en la playa de San Lorenzo obligó a prohibir en baño en la bahía en varias jornadas durante el verano. Su presencia es cada vez más habitual, si bien el hecho de que se dejen ver y notar en el Cantábrico a esta altura de septiembre es una modificación del comportamiento y los hábitos de la especie.