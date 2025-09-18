El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bandera anunciado la presencia de medusas en la playa de San Lorenzo, en Gijón. J. M. Pardo

Evacúan a un bañista de San Lorenzo por una picadura de medusa

El hombre, que estaba nadando en aguas abiertas en Gijón, fue trasladado por los sanitarios al hospital debido a los síntomas que presentaba

E. Cuesta

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:29

Los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) evacuaron la tarde del miércoles a un bañista de la playa de San Lorenzo, en Gijón, que al parecer sufrió una picadura de medusa. El incidente tuvo lugar sobre las 8 de la tarde. Según los testigos, el hombre, que estaba nadando en el mar recibió una picadura y necesitó la asistencia de los servicios sanitarios.

En una primera exploración, los facultativos consideraron que a la vista del estado que presentaba el herido era necesario ser trasladado al hospital.

La presencia de medusas en la playa de San Lorenzo obligó a prohibir en baño en la bahía en varias jornadas durante el verano. Su presencia es cada vez más habitual, si bien el hecho de que se dejen ver y notar en el Cantábrico a esta altura de septiembre es una modificación del comportamiento y los hábitos de la especie.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  5. 5 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  9. 9

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  10. 10 El cierre de los centros de estética Bedda afectará a clientes y empleados en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Evacúan a un bañista de San Lorenzo por una picadura de medusa

Evacúan a un bañista de San Lorenzo por una picadura de medusa