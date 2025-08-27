El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personal de la Empresa Municipal de Limpieza retira un ejemplar de carabela portuguesa que llegó a la playa de San Lorenzo, en Gijón. C. A.

Aparecen más carabelas portuguesas en la playa de San Lorenzo, en Gijón

Personal de Emulsa retiró esta mañana dos ejemplares entre las escaleras 9 y 10

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:47

El goteo de carabelas portuguesas en las playas gijonesas no cesa. Esta mismo miércoles, pasadas las 10.30 horas, fueron localizados al menos dos ejemplares en la playa de San Lorenzo, entre las escaleras 9 y 10. La aparición de estas medusas ha obligado a cerrar al baño en varias ocasiones diversos arenales de la ciudad. Esta mañana no fue necesario restringir el acceso al agua a los bañistas ya que la playa permanece cerrada desde el martes por fuerte mar de fondo y peligrosa resaca.

Personal de la Empresa Municipal de Limpieza (Emulsa) se desplazó a San Lorenzo para recoger los dos ejemplares localizados. La llegada de nuevos ejemplares de carabelas portuguesas causó expectación en la playa y varios bañistas se aproximaron, tal vez, demasiado, para verlas de cerca y fotografiarlas.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

Los expertos y las autoridades recomiendan evitar el contacto con estos animales y subrayan la importancia de no bañarse en zonas donde hayan sido avistados. Recuerdan, asimismo, que incluso en la orilla puede haber restos de tentáculos con efecto urticante, por lo que se aconseja no meterse en el agua aunque solo se observen ejemplares muertos, ya que sus fragmentos pueden persistir hasta 24 horas flotando en el agua o sobre la arena. En caso de contacto, aconsejan no rascar ni frotar la zona afectada, sino únicamente lavarla con agua de mar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  8. 8 Barbón apela a la colaboración ciudadana tras desatarse un nuevo incendio en Tineo posiblemente intencionado
  9. 9 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón
  10. 10

    Los dueños de pisos turísticos acusan al Principado de poner en peligro 900 empleos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aparecen más carabelas portuguesas en la playa de San Lorenzo, en Gijón

Aparecen más carabelas portuguesas en la playa de San Lorenzo, en Gijón