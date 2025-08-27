Aparecen más carabelas portuguesas en la playa de San Lorenzo, en Gijón Personal de Emulsa retiró esta mañana dos ejemplares entre las escaleras 9 y 10

Personal de la Empresa Municipal de Limpieza retira un ejemplar de carabela portuguesa que llegó a la playa de San Lorenzo, en Gijón.

Carlos Amado Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:47

El goteo de carabelas portuguesas en las playas gijonesas no cesa. Esta mismo miércoles, pasadas las 10.30 horas, fueron localizados al menos dos ejemplares en la playa de San Lorenzo, entre las escaleras 9 y 10. La aparición de estas medusas ha obligado a cerrar al baño en varias ocasiones diversos arenales de la ciudad. Esta mañana no fue necesario restringir el acceso al agua a los bañistas ya que la playa permanece cerrada desde el martes por fuerte mar de fondo y peligrosa resaca.

Personal de la Empresa Municipal de Limpieza (Emulsa) se desplazó a San Lorenzo para recoger los dos ejemplares localizados. La llegada de nuevos ejemplares de carabelas portuguesas causó expectación en la playa y varios bañistas se aproximaron, tal vez, demasiado, para verlas de cerca y fotografiarlas.

Los expertos y las autoridades recomiendan evitar el contacto con estos animales y subrayan la importancia de no bañarse en zonas donde hayan sido avistados. Recuerdan, asimismo, que incluso en la orilla puede haber restos de tentáculos con efecto urticante, por lo que se aconseja no meterse en el agua aunque solo se observen ejemplares muertos, ya que sus fragmentos pueden persistir hasta 24 horas flotando en el agua o sobre la arena. En caso de contacto, aconsejan no rascar ni frotar la zona afectada, sino únicamente lavarla con agua de mar.