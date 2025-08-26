El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bandera roja en San Lorenzo, en Gijón, esta tarde. A. A.

Bandera roja en San Lorenzo debido a la mar de fondo

El fuerte oleaje de las mareas de San Agustín arrastra una boya a la playa

A. A.

Martes, 26 de agosto 2025, 17:22

Esta vez no son las carabelas portuguesas. La playa de San Lorenzo de Gijón luce hoy bandera roja debido a una fuerte mar de fondo que ya provocó un fuerte oleaje desde primera hora de la mañana, acompañado de una peligrosa resaca. La fuerza de la mar fue aprovechada por los surfistas para hacer deporte en el tramo más próximo a San Pedro. Pasadas las diez de la mañana, el oleaje arrastró a la orilla una de las boyas que definen el área de baños a la altura de la escalera 8. Esta situación se produce en el contexto de las mareas vivas de San Agustín, con grandes pleamares y bajamares. Hoy, las pleamares fueron de 3,83 metros a las 7.02 y la siguiente está prevista de 3,96 a las 19.16 horas.

Boya de posición arrastrada por el oleaje a la orilla de San Lorenzo. A. S.-I.

